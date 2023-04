Pilátusi ítéletben nem reménykedhetnek a zalai kamu-Jézus áldozatai

Várhatóan az ima sem segíti majd T. Miklóst, azt a csalót, aki igazán nagypályás karriert futott be, hiszen elképesztő luxusban élt, szeretők seregét tartotta fent és mindezt mások, elsősorban a hívei pénzén tudta finanszírozni. A szélhámos zalai kamu-Jézusként vált ismerté a Ripost cikke nyomán.

Csúcskategóriás autóra és nyaralókra is jutott az „adományokból” – Fotó: Bors

Zárt ajtók mögött

A kamu-Jézus húszévnyi ténykedéseiről a Ripost adott hírt elsőként. A teskándi férfi nem aprózta el, konkrétan Isten fiaként aposztrofálta magát, azaz Jézus reinkarnációjaként mutatkozott be. Valamit nagyon „jól” csinálhatott, hogy sokakat megszédített. A szeánszaiért pénzt kért, illetve különféle indokokkal ilyen-olyan összegeket szerzett a híveitől, akik sok-sok milliót adtak össze neki.

Április 19-én folytatódott T. Miklós pere, a tanúk és magának a vádlottnak a meghallgatásával, amikor a bíró a sértettek védelme érdekében zárt tárgyalást rendelt el.

A szerelem vak

Vélhetően a legnagyobb összeggel, csaknem 15 millió forinttal húzta le a kamu-Jézus azt a Libanonban élő magyar származású, gazdag doktornőt, akit az ujja köré csavart. A nő pénzzel, ékszerekkel, nyaralásokkal támogatta a szélhámost, akinek ez sem volt elég. Először egy befektetéshez kért tőle pénzt, majd jótékonysági céllal, persze ez mind kamu volt, mint akárcsak ő maga.

Ilyen szerénytelen plakátokon reklámozta magát a kamu-Jézus – Fotó: Bors

Nem tartotta oda a másik orcáját

Idővel a „Mester” néhány hívének feltűnt, hogy az ige nem annyira isteni, sőt nagyon emberi, mert kapzsiság és gonoszság rejlik mögötte és emiatt kérdőre is akarták vonni. Az egyik olyan követője, aki rájött, hogy megvezették, egy férfi barátjával a teskándi lakóhelyén kereste fel a csalót. Miklós nem engedte be őket, inkább gyorsan egyesbe akart kapcsolni autójával, majd amikor észrevette a híve autójában ülő férfit, odalépett a járműhöz és megfenyegette a kísérőt, akit emellett folyamatosan szidalmazott is, miközben az autó ajtaját fel akarta tépni. A férfi megrémült és magára zárta a jármű ajtajait, illetve hívta a segélyhívót, ezalatt persze a kamu-Jézus köddé vált.