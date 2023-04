Máris árulják Török Ádám lakását

Ebben az I. kerületi, Szabó Ilonka utcai lakásban lakott 60 évig Török Ádám, 2013-ban adta el, és - elmondása szerint is - a legtöbb nagy slágerét ebben a lakásban írta. A lakást, és a környéket is még később is, szinte egészen haláláig emlegette, nagyon szerette. A lakást jelenlegi tulajdonosa árulja, szeretettel berendezett és gondozott ingatlan