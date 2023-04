Káosz a budapesti reptéren, mindenki hárít

Megoldódni látszik a kaotikus húsvéti történet, amelyről a Ripost még hétfőn írt. Csaknem 200 magyar utas – köztük 40 gyerek – nyaralása vált rémálommá, két napon át nem tudták, kijutnak-e Egyiptomba vagy nem. Hurghadába mentek volna húsvétvasárnap. Reggel nem indult a gépük, aztán második „próbálkozásra” este 20.25-öt jeleztek nekik, de még este 11-kor is az volt kiírva, hogy a kapu kiírására várnak... Aztán végül, a lap információi szerint húsvéthétfőn este éjfél körül szálltak le.

Ez volt a sikertelen második kísérletük a felszállásra. A cél: Hurghada... Végül egy nappal később szálltak fel Fotó: Az egyik utas

Az egyik utas, Tünde mesélte el a részleteket. Közvetítőn keresztül foglalták le az ETI Magyarország utazási iroda egyik útját. Útlemondási és utasbiztosítást is kértek, sőt, 3 nappal az indulás előtt az utazási irodával is egyeztettek, hogy minden rendben van-e. De húsvétvasárnap reggel a reptéren kiderült, hogy a FlyEgypt-járatuk gépe három napja nem lépett be az országba. Mintegy 180 utastársukkal együtt egy esti gép utaslistáján szerepeltek. Sokan át akartak foglalni, de nem engedték őket. Hogy ne bukják el a pénzüket, estére újra kimentek a reptérre, feladták a csomagokat, átvilágították őket – aztán az a gép se indult el...

Csaknem két napot töltöttek a reptéren a nyaralásukra készülő utasok – köztük 40 gyerek...

Áttették őket egy hétfői gépre, azzal, hogy ha nem mennek ki a reptérre, valószínűleg nem kapják vissza a pénzüket. Végül húsvéthétfő este felszálltak, és éjfél körül szálltak le Hurghadában. Úgy tudják, a „visszagéppel” Hurghadából Magyarországra készülőket is háromszor utaztatták oda-vissza a reptérre, és nekik is ráment két napjuk, mire hazajutottak.

A csoportból többen is a jogi utat fontolgatják, a kérdés, hogy milyen kártérítést kaphatnak a félig tönkretett nyaralásukért és az elbukott napjaik után.

A Ripost megkeresett minden érintettet, de mindenki hárít. A repülőtér kiemelte, hogy ők segíteni nem tudnak, keressék az irodát és a légitársaságot. Az utat szervező ETI Magyarország nem kívánt reagálni, az utazási közvetítő pedig válaszolt, de hangsúlyozta, hogy ők nem szervezői a megjelölt járatnak, csak utazásközvetítőként értékesítenek utazásokat a megjelölt járatra... A FlyEgypt légitársaság pedig egyelőre nem reagált.