Az orvosok elárulták: ezt suttogják a legtöbben a haláluk előtti pillanatban

A palliatív ellátást végző orvosok és ápolók felfedték, mit mondanak a betegek általában az életük végéhez közeledve. Julie McFadden hospice nővér azt mondja, nagyon gyakran családtagokat keresnek és neveznek meg, amikor búcsúra készülnek.

Fotó: Pixabay

Az ápolók azt mondják, nem úgy kell elképzelni, mint ahogy a filmekben mutatják be, amikor a haldokló utolsó lélegzetét veszi. A legtöbben a halálos ágyukon azt bánják, hogy végigdolgozták a teljes életüket és semmi mással nem törődtek. McFadden nővér azt is elárulta, sokan a halálos ágyukon azon sopánkodnak, hogy miért diétáztak életük során és miért is aggódtak folyamatosan azon, hogyan néznek ki és ki mit gondol róluk.

Egy másik szakértő, dr. Mina Chang azt mondja, gyakran mondják azt, hogy „készen állok”, mielőtt meghalnak, vagy utolsó szavukkal rendszerint egyik szerettüket szólítják.

„Sokan kimondják a szüleik nevét, vagy azt mondják, hogy »mama« vagy »apa«, de volt olyan betegünk is, aki a férjét szólította, aki már régen meghalt” – mesélte a Mirrornak. Hozzátette:

Néha azt mondják, hogy »készen állok« vagy »nem bántam meg« – és gyakran halljuk, ahogy azt suttogják »köszönöm«, »szeretlek«, »kérlek, bocsáss meg« vagy »látjuk még egymást«.

Tavaly egy nyugdíjas orvos elárulta, mi történik valójában, ha meghalsz. Dr. Kathryn Mannix Northumberlandból a palliatív és az életvégi ellátásra specializálódott, és a halálba való átmenetet a születést tükröző „folyamatként” írja le. Szerinte itt az ideje, hogy ne tabuként tekintsünk a halálra, az elmúlásra, a haldoklásra, mert a család életét könnyítheti meg, ha erről nyíltan beszélgetnek.

„Szerény véleményem szerint valószínűleg nem olyan rossz a halál, mint amire számítottál. A haldoklás, akárcsak a szülés, valójában csak egy folyamat. Fokozatosan az emberek fáradtabbak, kimerültebbek lesznek. Az idő előrehaladtával az emberek többet alszanak és kevesebbet vannak ébren. Sokan a halált is úgy fogják fel, mint egy álmot. Alszanak egy jót.”