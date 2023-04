Elképesztő mérnöki bravúr kell ahhoz, hogy elmondhassa miséjét a pápa Budapesten

Tény, hogy a katolikus egyház feje már 86 éves, és több komoly műtéte is átesett. Mivel több fotó is bejárta a világot, melyen kerekesszékben látható, egyesek tudni vélik, hogy Szent Péter utóda lebénult. Ez azonban nem igaz, hiszen a pápa képes járni, csak a lábai állandóan fájnak és hamar elfáradnak. Az egyházfő a magyarországi látogatása során is tolószékben ül majd.

Ferenc pápa hamar elfárad. Fotó: Angelo Carconi / MTI

Rámpát építenek neki

A Bors megtudta: már az is komoly mérnöki feladatnak bizonyult, hogy a pápai szentmise helyszínéül szolgáló, a parlament előtt kialakított ideiglenes színpadot akadálymentesítsék. Arra a helyszűke miatt nem volt lehetőség, hogy egy egyenes vonalú rámpát építsenek, ezért a feljárót többször megtörték.

Ezen a szerkezeten fogják az egyházfőt feltolni a trónusához. A szentmisét egyházjogi értelemben ő mutatja be, de az oltár körüli tevékenységet Erdő Péter bíboros végzi majd helyette. Ezek közül néhányat részletezünk, hogy érzékeltetni tudjuk, mi lenne túlságosan megterhelő a 86 éves egyházfőnek.

Hogyan celebrál az egyházfő?

A szentmisén a bevonuláskor a templomokban egyébként a papok rendszerint a tabernákulum felé fordulva a benne őrzött Oltáriszentség tiszteletére térdet hajlítanak, amire a beteg pápa nyilván nem képes. Ennek azonban ebben az esetben nincs lehetősége, hiszen a színpadon nem lesz tabernákulum. A szentmisének azonban van egy másik része is, melyen a bemutató papnak térdet kell hajlítania. A kenyér és a bor átváltoztatása után ugyanis felidézik az utolsó vacsorán történteket, illetve Jézus Krisztus szavait:

„Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik”. Ezt követően a pap felmutatja a kenyeret a híveknek, majd a paténára, egy kis tányérkára helyezi. A pap térdet hajlít, majd így szól: „Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értettek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”

A vár felmutatása után a pap ismételten térdet hajlít. Érdekesség, hogy a pap az utolsó vacsorán történteknek megfelelően a kenyeret egyébként megtöri, és egy darabkát a borba tesz belőle. Ez a mozzanat többes jelentésű: egyrészt azt fejezi ki, hogy a borban és a kenyérben is a teljes Krisztus van jelen, másrészt egy gesztus a keleti szertartású katolikusok felé, akik a szent vért és a szent testet egy kehelyben tartják a szent liturgia során.