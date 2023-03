Zátonyra futtatták Karácsony Gergelyék a menetrend szerinti dunai hajózást Budapesten

A dunai vonaljárati hajóközlekedés idén tavasszal előreláthatóan még nem fog elindulni. A hajózás átmeneti szüneteltetésének elsősorban gazdasági okai vannak, az ágazat megszüntetéséről nincs szó – közölte lapunk megkeresésére a BKV Zrt. sajtóosztálya.

Fotó: bkk.hu

A Metropol többek között azt szerette volna megtudni, mikor indulhat újra a népszerű menetrend szerinti BKV-s hajóközlekedés. A társaság a lapunknak eljuttatott válaszában a következőket írta:

A hajóközlekedés hosszú távú fenntartása olyan fontos közlekedés- és várospolitikai érdek és lehetőség Budapesten, amelyet a fővárosunkhoz hasonló földrajzi adottságokkal rendelkező európai nagyvárosok is rendre kihasználnak. A BKK és a BKV vizsgálja egy gazdaságilag fenntarthatóbb dunai hajóközlekedés kialakításának a lehetőségét.

A szervezet szerint a hivatásforgalmi hajóközlekedés szünetelése alatt a kikötőket tartós bérlők, és eseti kikötést igénybe vevők egyaránt használhatják. Az eseti kikötésekre hajókapacitás alapján kalkulált tarifa szerint van mód.

Igény lenne rá, csak a politikai akarat hiányzik

A hajókat még Tarlós Istvánék helyezték üzembe, legfőképp azért, hogy megkönnyítsék a budapestiek életét. A szolgáltatást kezdetben Budapest-bérlettel hétköznapokon bárki térítésmentesen használhatta is, amíg Karácsony Gergelyék le nem állították ezt is.

Zátonyra futtatták Karácsonyék a dunai hajózást Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A hajózás korábban nagyon népszerű volt a fővárosiak körében. Nemcsak hogy kiegészítette a szárazföldi közlekedést, de egyfajta „kalandként” is színesítette a városképet: azoknak a családoknak is esélyt adott a sétahajókázására, akik nem tudták a drágább ilyen szolgáltatásokat igénybe venni.

A főváros spórolásra hivatkozva még 2021 szüntette be a városon belüli menetrend szerint hajózást, amit 2022-ben sem indított útjára a Dunán.

Hiába használták a Covid előtt százezrek a járatokat, úgy néz ki, idén sincs tervben a hajók újraindítása. 2021-ben már egyáltalán nem működtek menetrend szerinti BKV-hajójáratok a Dunán, a hajózási kiadások ennek ellenére mégis 435 millió forintot emésztettek fel.

A közel félmilliárdos összeg azért is óriási, mert 2018-ban – amikor abszolút csúcson volt a dunai vonaljáratok kihasználtsága – is összesen csak 497 millió forintot emésztett fel az üzemeltetés. Tehát összességében elmondható, hogy a főváros mindösszesen csak 62 millió forintot spórolt – miközben leállított egy fontos szolgáltatást, ami városképi elem is egyben.

Sokan „turistáskodásra” is használták a járatokat Fotó: bkk.hu

Bár a BKV az üzemeltetést alvállalkozókon keresztül szervezte ki, amellyel jelentős összegeket spórolt meg, ám az üzemeltetési szerződések felmondásával viszont a korábban az alvállalkozókkal végeztetett feladatokat saját már magának kellett ellátnia. Ráadásul a növekvő feladatok miatt a közlekedési vállalatnak bővítenie kellett a létszámát, ahhoz hogy biztosítani tudja a hajók mozgatására és fenntartására alkalmas személyzetet is.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a budapestiek körében óriási igény lenne a menetrend szerint hajózásra. Elég, hacsak a 2018-as rekordévre gondolunk, amikor a D14-es kompot is ideértve, 425 ezren vették igénybe a szolgáltatást. Bár ez a szám a következő évben 305 ezer főre esett vissza, ám ehhez nagyban hozzájárult a Hableány tragédiája is, ami alapvetően mérsékelte a hajózás utáni kedvet.

A Hableány tragédiája átmenetileg visszavetette a forgalmat Fotó: Sulyok László

Az ügyben kerestük a Főpolgármesteri Hivatalt, valamint a BKV-t is azért, hogy megtudjuk, mikor indulhat újra a dunai hajózás, ám választ ez idáig nem kaptunk.