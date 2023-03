Rendkívüli időjárás: riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat

Több járásra is riasztást adott ki csütörtök délutánra az Országos Meteorológiai Szolgálat, pénteken pedig az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Az érkező hidegfront miatt péntek délutántól már nagyobb területen is lehetnek záporok, zivatarok, majd szombaton több fokkal visszaesik a hőmérséklet és nagy területen viharossá fokozódik a szél -számolt be róla a katasztrófavédelem.

Péntekre az OMSZ zivatarok miatt az egész országra kiadta a figyelmeztetést. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A front mögött szombatra 7-8 fokkal visszaesik a hőmérséklet, viharossá fokozódik az északnyugati szél. Az OMSZ előrejelzése szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát