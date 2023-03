"Minden nap hálát adok, hogy még él" - a kis Hunornak sürgősen vérre van szüksége

A vérkészítményre azért van most nagyon nagy szüksége, mert a beavatkozás utáni napok-hetek arról szólnak, hogy mindig minden nap pótolni kell valami transzfúziót; vérlemezkéket, hemoglobint. Ilyenkor még nincs a szervezetben annyi sejt, hogy ezeket is termelni tudja. Az új sejteknek, a donorsejteknek is idő kell, mire megerősödnek és "megtalálják a helyüket, hogy hová valók", jelenleg még "alszanak", nyugalmi állapotban vannak Hunor csontvelőjében