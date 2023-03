Mesterházy Attila: Az iskola vezetősége szőnyeg alá akarta söpörni az ügyet!

Annak megvannak a jogi keretei vagy éppen saját intézményi szabályai, hogy mikor, hogyan lehet egy-egy társadalmi, politikai ügyet képviselni az iskolákban, még az egyetemeken is. 18 év alattiak esetében jogos elvárás, hogy tájékoztatni kell erről előzetesen a szülőket is. Akár csak például egy kábítószerprevenciós film levetítése vagy egy erről szóló előadás megtartása esetén is. A szexuális élettel kapcsolatos felvilágosítás – miközben ezt én fontosnak tartom – ennél még érzékenyebb téma, így ennél még nagyobb odafigyeléssel kell eljárni és a szülők belegyezését kell kérni hozzá előzetesen. Én, szülőként akarom tudni, hogy mi a tartalma egy-egy ilyen ismeretterjesztő előadásnak az iskolában, előzetesen, függetlenül attól, milyen témában szervezik azt. És ez semmilyen kapcsolatban nincs azzal, hogy valaki aktivistaként, a magánéletében milyen ügyek mellett kampányol. A lényeg, hogy mindennek megvan a helye, az ideje és normális módja is