István bá megmondja! Megszólalt a lakótelep hangja a kutyamérgezésekről – videó

Hetente jelentkezünk új rovatunkkal, aminek címe: István bá megmondja! Kedvenc nyugdíjasunk most a kutyamérgezésekről osztja meg gondolatait.

István bácsi nem tartja magában a véleményét – Fotó: Metropol

Mint a Metropol már korábban is beszámolt róla, Budapest több pontján is mérgezik a kutyákat. A Margitsziget után valaki most Óbudán talált rejtélyes falatokat.

Kirakják az ételt és szögeket, mérget raknak bele

– mondja István bá, aki a felelős állattartásra hívja fel ezúttal a figyelmet.

Pórázon sétáltassuk a kutyát, ha veszélyesebb fajta, szájkosarat is adjunk rá

– hangsúlyozza a lakótelep hangja.

István bácsi szerint nem az állatokra kell haragudni, hanem a felelőtlen gazdákra.

Nem a kutyákkal kellene kiszúrni, az állatokat nem bántjuk!

– jelenti ki felháborodva István bácsi. Ha kíváncsi vagy, hogy a „mindentudó” István bá mit mondott még, nézd meg az alábbi videót!