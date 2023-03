Hátborzongató tánc hódít a TikTokon, Meganről kapta a nevét – na de ki ez a lány?

Egy újabb nap, egy újabb tánc a TikTokon. Sokan még a film megnézése nélkül is utánozzák a felkapott kislány − vagy inkább robot − mozdulatait.

Jelenet a Megan című filmből Forrás: Universal Pictures

Na de ki az a Megan?

Akik még nem látták a filmet, azoknak érdemes tudniuk, hogy Megan a filmben egy robot. A 2023-as amerikai sci-fi–horror–thriller kombinációban, a droid feladata az, hogy egy elárvult kislány barátja és védelmezője legyen, de ahogy azt várhattuk, hirtelen ámokfutásba kezd.

Megan eredeti táncos jelenete így nézett ki a filmben:

Mi történik a TikTokon?

Egyik napról a másikra, lavinaszerűen kezdtek el megjelenni azok a videók a platformon, amelyekben az ikonikus táncjelenetet utánozzák, pontosan úgy, mint pár hónapja a Wednesday című sorozat felfutásakor. Az ijesztő karakternek nem csak a táncmozdulatait, hanem a ruházatát, arcát és haját is lemásolták a felhasználók, amik még hitelesebbé teszik a felvételeket.

Egy tánccsapat is megalkotta Megant és immár közel egymillió kedvelést gyűjtöttek be a videómegosztón:

Azonban nem csak a profi táncosok alkottak. Világszerte felkapták a jelenetet, így Megan táncát járó emberek lepték el a mozikat is. Az egyik előadás után például egy háromfős kis rajongói csapat is rögtönzött táncba kezdett, amit a TikTokon is megosztottak: