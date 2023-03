Egyedülálló élményekkel vár a Pénzmúzeum: Robot segít az eligazodásban - Videó

Aranyrúdemelés, széfnyitás, saját arcképes pénz nyomtatás: többek között ezeket nyújtja a tavaly március 15-én megnyitott Pénzmúzeum az egykori Postapalotában. A modern, XXI. századi belsővel rendelkező épület rendkívül népszerű: egy év alatt több, mint 82 ezren látogattak el, ami azt jelenti, hogy a múzeum minden nyitvatartási napján teltházzal működött.

Sokak nagy vágya, hogy aranytömböt emelhessenek. A Pénzmúzeumban megtehetjük Fotó: Bánkúti Sándor

Hosszabb nyitvatartás az ünnepen

A múzeumot működtető MNB Edulab Kft. ügyvezetője, Hergár Eszter a Metropolnak elmondta, ez a hatalmas szám őket is meglepte.

Őszintén szólva nem gondoltunk arra, hogy minden nyitvatartási nap teltházzal dolgozunk és ennyire népszerű lesz a Pénzmúzeum, aminek természetesen nagyon örülünk

- fogalmazott a cégvezető. Délelőtt általában iskolai diákcsoportok látogatják a létesítményt, míg délután minden korcsoport - egyetemisták, nyugdíjasok, családok, nagyszülők unokákkal - elmegy, akit érdekel a múzeum és a pénz története. Mivel március 15-én ünnepli az intézmény az egyéves születésnapját, a szervezők a megszokott és népszerű attrakciók, mint például a csőposta, a széfnyitás vagy a saját arcképes bankjegynyomtatás mellett extra programokkal és hosszabb nyitvatartással várják a látogatókat.

Egy komplett ünnepségsorozattal készülünk a látogatók számára. Valamennyi programelemünk ingyenes, ráadásul március 15-ére még regisztrálni sem kell! Ráadásul nemzeti ünnepünkön hosszított nyitvatartással, 9-től 19 óráig várjuk a látogatókat. A többi nap azonban arra kérjük vendégeinket, hogy foglaljanak időpontot honlapunkon

- figyelmeztetett Hergár Eszter. A Pénzmúzeum állandó kiállításának a címe "A pénz útja", amely egy másfél órás tárlatvezetést foglal magában, és 15-18 fős csoportokban lehet megnézni.

Gondolta volna, hogy ennyi biztonsági elem van az 5000 forintoson? A Pénzmúzeumban ezt is megnézheti sok más attrakció mellett Fotó: Bánkúti Sándor

Pénzügyi verseny, filmvetítés, verses idézetek

De mik is lesznek azok az extra programok? A múzeum kávézójában például a készlet erejéig születésnapi tortával és korabeli gazdasági újsággal várják a vendégeket.

Ami a múzeumot illeti, új országos pénzügyi versenyt indítunk Neumann-verseny néven. Ez egy fél évig futó pénzügyi játék lesz, ahol havonta kapnak új feladványt a középiskolások és az egyetemisták. Rengeteg nyereménnyel motiváljuk őket a részvételre!

- hangsúlyozta az ügyvezető. Emellett lesz filmvetítés is: szombaton és vasárnap két-két alkalommal mutatják be a Cannes-ban Ezüst Delfin-díjat nyert dokumentumfilmet, Az aranyvonat történetét. A játékfilm azt mutatja be, hogy a második világháború végén a Magyar Nemzeti Bank dolgozói hogyan mentették ki hősiesen az ország arany- és devizatartalékát.

A filmvetítés mellett lehet természetesen a gyerekeket is várjuk nekik szóló előadásokkal és kézműves játékokkal. A nagyobb gyerekek és a felnőttek számára - különösen, akiket érdekel a numizmatika (a pénz egyik tudományága) - a múzeum különböző pontjain 10-10 perces minielőadások lesznek, kapcsolódva a március 15-i ünnepkörhöz például a szabadságharc fémpénzveréséről, vagy a Kossuth-bankókról. A csőpostával pedig a szokásos banki üzenetek helyett Petőfi-versek idézeteit továbbíthatjuk egymásnak. Próbáltuk úgy összeállítani a repertoárt, hogy a forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára is méltóképpen tudjunk emlékezni

- fejtette ki Hergár Eszter.