Az agykárosodást szenvedett Kornélia még közelebb került a műtéthez – mutatjuk, hogyan segíthetsz!

Mint korábban megírtuk, Kornélia kétnaposan agykárosodást szenvedett, később azzal bocsátották haza a kórházból, hogy mozdulatlanul fog feküdni a szoba egyik sarkában, semmi akaratlagos tevékenységre nem lesz képes. Most viszont járni tanul, azonban a további fejlődéséhez egy műtétre van szüksége.

Kornélia a legerősebb ember, akit a szülei valaha láttak – Fotó: Kornélia édesanyja

Nemrég volt a születésnapjuk

Március 1-jén ünnepelte Kornélia és két fiú ikertestvére a születésnapját. Édesanyjuk elmondása szerint szoros volt az utóbbi két hét, hiszen nemcsak a hármas ikrek szülinapja, hanem Kornélia és Gergő – az egyik fiú – névnapja is erre az időszakra esik. Szűk családi körben gyújtottak gyertyát, de nemcsak az újabb év eltelte csalt mosolyt az arcukra, hanem az is, hogy már a fele összeg összegyűlt, amire Kornélia műtétjéhez szükség van. Ez pedig azt jelenti, hogy Kornélia még közel 2500 euróra vár ahhoz, hogy operációjának költségei meglegyenek.

Most lettek 5 évesek, már nagynak érzik magukat a fiúk, és sokszor teszik fel a kérdést, hogy hogyan lehet, hogy a kislány még nem beszél vagy sétál, mint ők

– mesélte a Metropolnak Kornélia édesanyja, Veronika.

Kornélia mosolyáért

Egy hónaposan már gyógytornászhoz járt, kétéves kora után intenzív hetekre is elvitték (ez volt az első mérföldkő), kúszik, mászik, felül, most pedig járni tanul

– osztotta meg velünk korábban Kornélia anyukája, aki bizakodik abban, hogy a műtét sokat fog javítani a kislány életkörülményein.

Kornéliának izomtónus-eloszlási zavara van. Ez azt jelenti, hogy az izomzata van, ahol a kelleténél sokkal lágyabb vagy feszesebb. Eddig fejlesztésekkel szinten tudták tartani a leginkább problémás feszesedést, azonban most már ennél többre van szükségük, ezért gyűjtenek a műtétre.

Egy alapítványt is létrehoztak a kislányért, ami a Kornélia Mosolyáért Alapítvány nevet viseli. Nem csoda, hiszen akárhány képet látunk Kornéliáról, mindegyiken mosolyog. Anyukája szerint ő a legnagyobb harcos a világon. Most viszont még az intenzív terápiát is félbe kellett szakítani, mivel epilepsziás rohama lett a gyermeknek.

Szerencsére ritkán jelentkezik roham, valószínűleg a front zavarta meg

– tette hozzá Veronika.