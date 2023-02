Vigyázat! Dísztárcsatolvajok garázdálkodnak Budapesten

Aggasztó hírek érkeztek a XIII. kerületből. Többen is arról számoltak be a kerület legnagyobb Facebook-csoportjában, hogy szerda reggelre eltűntek a gyári dísztárcsák az autóikról.

Ismeretlenek elloptak több dísztárcsát is a kerületben /Képünk csak illusztráció /Fotó: Kristi Blokhin / Shutterstock

Ma reggelre a Fiastyúk utcában, a Göncöl és a Tomori utca közé eső szakaszon nagyon sok autóról elvitték a dísztárcsákat, köztük a miénkről is

– számolt be a tapasztalatairól egy itt lakó hölgy. Bejegyzése alatt több hozzászólásban is rámutattak a környéken élők, hogy másokkal is ugyanez történt a hét közepén.

Kiderült, hogy az eltulajdonított dísztárcsák szinte mindegyike eredeti gyári gyártmány volt. A meglopott, csalódott kerületiek úgy döntöttek, hogy összeállnak és csoportosan tesznek feljelentést az elkövetők ellen. A Metropol felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, de úgy tűnik, hogy egyelőre nem történt még bejelentés az üggyel kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett esettel összefüggésben a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságra feljelentés, bejelentés nem érkezett.

Amennyiben Ön is károsult, mi mindenképpen azt ajánljuk, hogy jelentse a rendőrségen, csak akkor fogják tudni elkapni az elkövetőket, ha értesülnek a lopásokról a hatóságnál. Ebben az esetben pedig van esély akár arra is, hogy visszakerüljenek a dísztárcsák a gazdáikhoz.