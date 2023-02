Minden szülő rémálma: egyszerű hasfájásnak indult a kislány kálváriája, majd egy ritka genetikai betegség lett belőle

A The Sun számolt be arról a kálváriáról, amelyen egy Betty nevezetű édesanyának és Esmee kislányának kellett keresztülmenni. Ez egész azzal kezdődött, hogy az anyát felhívták lánya iskolájából, hogy menjen el gyermekéért, mert nagyon fáj a hasa.

Édesanyát és gyermekét is lesokkolta a hír Fotó: Shutterstock

Mint kiderült, a kis Esmee hányt is, és vér volt a vizeletében. Betty először a helyi kórházba vitte be kislányát, ahol egy gyógyszerész azt tanácsolta az anyának, hívjanak mentőt, és azonnal menjenek el egy nagyobb kórházba. A mentősök kiérkezésük után úgy döntöttek, hogy Esmee-t a Sheffieldi Gyermekkórházba viszik.

A kislányt itt végül több vizsgálatnak is alávetették, majd jött a sokkoló diagnózis: Esmee veséi leálltak. Betty teljesen lesokkolódott a váratlan hírtől, melyet csak tetőzött, hogy ezt egy úgynevezett atípusos hemolitikus urémiás szindróma (aHUS) nevű ritka genetikai betegség okozta, amelyben az antitestek megtámadhatják a sejteket.

Ez a betegség a test bármely szervét érintheti, Esmee esetében a veséit támadta meg. Szerencsére képes volt egy életmentő gyógyszerhez, az Eculizumabhoz jutni. A kislány napokkal később annyival már jobban lett, hogy átszállíthatták egy normál kórházi osztályra Nottinghamben.

Betty azt mondta:

Nagyon ijesztő és borzalmas időszak volt számunkra, de a tanácsadó annyira megnyugtató és profi volt, így tudtuk, hogy jó kezekben vagyunk.

Szerencsére Esmee-t tavaly pont karácsony előtt hazaengedték, így már otthon töltette a szentestét. Sajnos azonban ez még nem jelenti azt, hogy meg is gyógyult, hiszen továbbra is kéthetente az életmentő gyógyszerhez kell jutnia, illetve a családja is most tanulja meg, hogyan éljen együtt az állapotával.

Esmee ennek ellenére sem adta fel a harcot, és mostanra már újra rendesen jár iskolába, és újra elkezdhette az úszás- és fociórákat.