Influenza: ezzel a magyar találmánnyal követhető a járvány útja

Müller Cecília tisztifőorvos már a koronavírus-járvány kezdetén be tudott jelenteni egy jó hírt: egy magyar találmánynak köszönhetően előre követni tudják a járvány útját, méghozzá úgy, hogy kivonják a szennyvízből a vírus örökítőanyagát, azaz RNS-ét. Ezt a módszert azóta a szakemberek továbbfejlesztették - jelentette be nemrég az újabb örömhírt - , és például a járványos gyermekbénulás vagy az influenza vírusát is próbálják követni a szennyvízben.

Akár egy cseppből is ki tudják mutatni a koronavírust Fotó: M.K. / Ripost

A telepeken veszik le a mintákat

A Ripost korábbi riportjából kiderül: minden megyeszékhelyen vesznek mintát a szennyvíztisztítók munkatársai a nyers, tisztítatlan vízből, ami közvetlenül a rácsszűrők után folyik ki. A mintát a kormányhivatalok munkatársai viszik Budapestre, az NNK laboratóriumába. Itt jegyzőkönyvvel veszik át. Hetente érkezik minta minden egyes telepről. A mintáknak 24 órán belül kell laborba kerülniük.

A mintákat tartalmazó üvegek le vannak fertőtlenítve, szigorú higiénés szabályok szerint dolgoznak velük, hogy megállapítsák, milyen arányban található a szennyvíz összetételében a Covid.

A darabos szennyeződéseket centrifugálással eltávolítják

50 ml-t kimérnek a vízmintából, majd beteszik egy laboratóriumi centrifugába. Egyszerre akár több mintát is tudnak centrifugálni – ez 30 percig tart és 4 fokon tartja a mintákat.

Leszűrik a mintát

Egy speciális szűrőberendezésen át kell csöpögnie a mintának, ezt vákuum szívja le. Ez 1,5 óra, mert a membránfilter nagyon kicsi pólusméretű, hogy a vírusok fennmaradjanak rajta.

A folyamat végén majd egy cseppben koncentrálódik a koronavírus Fotó: M.K. / Ripost

Lemossák a filterről a vírus RNS-ét

A vírusokat tartalmazó membránt kis darabokra vágják, és beleteszik egy kevés olyan folyadékba, amiben gyakorlatilag leázik a vírus a membránról. Ez a folyadék tulajdonképpen megóvja a mintát. Adalékanyagok vannak benne, amik védik, hogy ne sérüljön.

50 ml mintából 1 ml ilyen koncentrátum képződik.

A nukleinsav kivonása

Ebből a mintából, ami még mindig sok szennyeződést tartalmaz, egy tiszta nukleinsavoldatot állítanak elő. Első lépésként feloldják a vírusok burkát. Az ehhez használt oldatok pontos összetétele a gyártók titka.

Ezután a folyadékot rátöltik egy speciális hengerre, ami megfelelő sókoncentrációk mellett megköti a koronavírus örökítő anyagát.

Egy cseppben koncentrálódik az RNS

A mintát egy centrifuga átpréseli ezen a kis oszlopon különféle mosóoldatok társaságában, majd egy újabb oldattal lemossák az örökítőanyagot, és a végén egy egészen kis mennyiséget kapnak: egy cseppnyit.