Ennyit ér ma egy diploma a felvételizők szerint

Az ELTE mozgókép és filmkészítés szakjai érdekelnek, ugyanis ez az érdeklődési köröm, már évek óta. Tavaly tavasszal érettségiztem és most szakmát tanulok. Gondolkodom azon, hogy merre menjek tovább. Most szintén mozgóképet tanulok, ez egy sima tanév, egy 13. osztály. Egy sima papírt ad és mellé szeretnék majd diplomát. Vannak olyan pozíciók, ahova a papír is kell és emiatt szeretném kibővíteni az eddigi tapasztalataimat.