Egy tanárt és diákjait ejtették túszul fegyveresek

Egy külföldi vendégtanárt és a három helyi egyetemi hallgatót ejtettek túszul Pápua Új-Guineában – jelentette a CNN. Az új-zélandi professzor régészetet tanít a csendes-óceáni szigetországban, és valószínűleg saját diákjaival indult szakmai kirándulásra, amikor a fegyveresek a hegyek közt lecsaptak rájuk.

A túszok élete első számú prioritás rendőreink számára, akik a túszdrámák idején érvényes bevetési szabályoknak megfelelően végzik a munkájukat. Különleges biztonsági erőink minden szükséges eszközt bevetnek a bűnözőkkel szemben, beleértve akár a fegyverhasználatot is

– hangsúlyozta David Manning rendőrkapitány, aki azt is elmondta, hogy az emberrablók váltságdíjat követelnek a túszokért. Az ilyen megoldásokba a helyi hatóságok nem szoktak belemenni, most is legfeljebb arra hajlandók, hogy szabad eltávozást biztosítsanak számukra.

Az emberrablóknak kiutat kínálunk. Ha elengedik a foglyaikat, méltányos bánásmódban lehet részük, ám ha nem így tesznek és ellenállnak, azért az életükkel fizethetnek

– figyelmeztetett a rendőri vezető.

Pápua Új-Guinea a világ második legnagyobb szigeten osztozik Indonézia feszültségek sújtotta Pápua tartományával. Február elején pápuai szeparatisták egy új-zélandi pilótát ejtettek túszul, és azt közölték, hogy addig nem engedik szabadon, amíg az indonéz kormány el nem ismeri Pápua függetlenségét.