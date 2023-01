Milliókat fizetett a brüsszeli korrupciós botrányban érintett NGO-nak az Európai Bizottság

Az egyik német gazdasági hetilap értesülései szerint az EU Bizottsága 2006 óta mintegy hatmillió euróval támogatta a korrupciós ügyben érintett "Nincs béke igazságosság nélkül" (No Peace without Justice) nevű civil szervezetet - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Jelenleg is van olyan projektjük, amelyre pénzt kaptak, azonban a botrány hatására annak kifizetését felfüggesztették.

Az Európai Bizottság milliókat fizetett az Európai Parlament korrupciós botrányában érintett "Igazság nélkül nincs béke" (No Peace without Justice) nevű civil szervezetnek, írja a WirtschaftsWoche.

A német portálnak az EU Bizottsága megerősítette, hogy

KÉT JELENLEGI LÍBIAI PROJEKTRE MINTEGY 2,7 MILLIÓ EURÓT KAPOTT A CIVIL SZERVEZET, A DECEMBERBEN KIROBBANT KORRUPCIÓS BOTRÁNY MIATT VISZONT AZ ÖSSZEGBŐL 1,37 MILLIÓ EURÓ KIFIZETÉSÉT FELFÜGGESZTETTÉK.

A wiwo azt írja, hogy az EU Bizottsága 2006 óta a civil szervezet hét másik projektjét is támogatta összesen mintegy ötmillió euróval. Az "Igazság nélkül nincs béke" (No Peace without Justice) nevű civil szervezetnek az igazgatója az olasz Niccolò Figá-Talamancá, akit az elsők között tartóztattak le a decemberben kirobbant botrány kapcsán. Az NGO egyik partnerszervezete Soros György amerikai milliárdos alapítványa, az Open Society Institute. A szervezet vezetője továbbra is ártatlannak vallja magát.

Továbbra is börtönben marad Eva Kaili szocialista EP-alelnök élettársa. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Francesco Giorgi, a tavaly decemberben kirobbant és azóta egyre terebélyesedő brüsszeli korrupciós botrány egyik kulcsfigurája, aki még egy hónapig biztosan börtönben marad, miután meghallgatáson vett részt egy belga bíróságon.

Eva Kaili Fotó: MENELAOS MYRILLAS / AFP

Giorgi nyakig benne van a botrányban, az ügy két kulcsfigurájával is szoros kapcsolatot ápolt. Éveken át dolgozott Antonio Panzeri tanácsadójaként az Európai Parlamentben, emellett pedig Eva Kaili volt EP-alelnök élettársa.

GIORGI ÜGYVÉDJE SZERINT A HÓNAP ELEJÉN ANTONIO PANZERI VOLT EP-KÉPVISELŐ ÉS A HATÓSÁGOK KÖZÖTT A BŰNSZERVEZET MINDEN ELEMÉNEK FELTÁRÁSÁRÓL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS NEM VÁLTOZTAT VÉDENCE HELYZETÉN, VAGYIS NEM SZABADULHAT.

Feltehetően az alku részeként Panzeri lányát és feleségét azonban szabadon engedték Olaszországban, miután Belgium ejtette kiadatási kérelmét.

Az üggyel kapcsolatban Pascal Arimont belga EP-képviselő az Euronewsnak azt mondta, hogy a Parlamentbe vetett bizalmat minél hamarabb helyre kell állítani.

A [korrupciós] ügyek túlszárnyalták a képzelet határait akkor, amikor valakik készpénzt osztogattak - ez olyan, mint egy rossz film, amiben szerepelünk, de amiben valójában nem szerepelünk, mert az itt dolgozó emberek többsége nem volt érintett ebben

- fogalmazott a képviselő.

"Ezeket a dolgokat ki kell vizsgálni, és szigorúan meg kell büntetni, mert vissza kell állítani az összes bizalmat, amit az emberek ebbe az intézménybe vethetnének" – tette hozzá.

Két további gyanúsított képviselő, Marc Tarabella és Andrea Cozzolino európai parlamenti mentelmi jogát hamarosan megvonhatják, a szavazásra a jövő héten vagy februárban várható.

Cozzolino egyébként a héten megjelent az EP-képviselők előtt és tagadta az összes vádat.

Közben a görög sajtó arról ír, hogy

FORDULAT ÁLLHAT BE A NYOMOZÁSBAN, HISZEN PANZERI 10 ÚJABB KORRUPT POLITIKUS MEGNEVEZÉSÉRE KÉSZÜL.

"Tudjuk, hogy Pierre Antonio Panzeri együttműködik a hatóságokkal, és valószínűleg más neveket is meg fog említeni. Ha igaz, hogy körülbelül tíz személyt fog megnevezni, ahogy mondják, akkor a nyomozás új lendületet kap" - mondta Ale Hanna Neumann német zöldpárti EP-képviselő az ERT szerint a botrány kapcsán.