Selena Gomez hangja végleg megváltozott, elárulta az okát
Sokáig küzdött egy rossz szokásával, amelynek a következményeit most is érzi. Selena Gomez őszintén mesélt arról, miért változott meg a hangja, és milyen nehéz volt megszabadulnia a nikotinfüggőségtől.
Selena Gomez az utóbbi időben többször kapott megjegyzéseket a hangjára, most pedig úgy döntött, őszintén beszél arról, mi állhat a változás mögött. A 34 éves énekesnő elárulta, hogy hosszú ideig használt nikotintartalmú elektromos cigarettát, ami állítása szerint maradandóan megváltoztatta a hangját. Bár a káros szokásával már felhagyott, attól tart, hogy a hangja soha nem lesz olyan, mint korábban.
Selena Gomez szerint a nikotin miatt változott meg a hangja
Az énekesnő október 18-án, egy közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a nikotinfüggőségéről. Nemcsak a saját tapasztalatait osztotta meg, hanem azokhoz is szólt, akik most próbálnak leszokni, vagy éppen azon gondolkodnak, hogy kipróbálják az elektromos cigarettát.
Nem fogom tudni megváltoztatni a hangomat. Nagyon sokat használtam nikotintartalmú elektromos cigarettát
– vallotta be Selena Gomez.
Az énekesnő azt sem titkolta, mennyire nehéz volt megszabadulnia a függőségtől. Szerinte sokan alábecsülik, milyen komoly küzdelmet jelenthet a nikotin elhagyása.
„A nikotinról hihetetlenül nehéz leszokni. Ha te is ezen mész keresztül, vagy csak gondolkodsz azon, hogy kipróbálod, szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem éri meg. Annyira ostobaság” – fogalmazott.
A sztár azt is elfogadta, hogy nem mindenkinek tetszik a megváltozott hangja. Mint mondta, megérti azokat, akik emiatt nem szívesen hallgatják, és ez egyáltalán nem zavarja.
A nehézségek ellenére most van minek örülnie, ugyanis sikerült abbahagynia az elektromos cigaretta használatát. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a függőségtől való megszabadulás hosszú folyamat lehet.
Nagyon boldog vagyok, mert abbahagytam, és csak remélem, hogy sikerül kitartanom. Nagyon nehéz
– mondta.
Forrás: Paige Catton, Selena Gomez Says Vaping Nicotine Changed Her Voice, E! Online, https://www.eonline.com/news/1437215/selena-gomez-says-vaping-nicotine-changed-her-voice?cmpid=rss-syndicate-genericrss-us-top_stories
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