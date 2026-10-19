Selena Gomez hangja végleg megváltozott, elárulta az okát

Selena Gomez az utóbbi időben többször kapott megjegyzéseket a hangjára, most pedig úgy döntött, őszintén beszél arról, mi állhat a változás mögött. A 34 éves énekesnő elárulta, hogy hosszú ideig használt nikotintartalmú elektromos cigarettát, ami állítása szerint maradandóan megváltoztatta a hangját. Bár a káros szokásával már felhagyott, attól tart, hogy a hangja soha nem lesz olyan, mint korábban.

Selena Gomez bevallotta, mi változtatta meg a hangját.

Fotó: NurPhoto via AFP

Selena Gomez szerint a nikotin miatt változott meg a hangja

Az énekesnő október 18-án, egy közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a nikotinfüggőségéről. Nemcsak a saját tapasztalatait osztotta meg, hanem azokhoz is szólt, akik most próbálnak leszokni, vagy éppen azon gondolkodnak, hogy kipróbálják az elektromos cigarettát.

Nem fogom tudni megváltoztatni a hangomat. Nagyon sokat használtam nikotintartalmú elektromos cigarettát

– vallotta be Selena Gomez.

Az énekesnő azt sem titkolta, mennyire nehéz volt megszabadulnia a függőségtől. Szerinte sokan alábecsülik, milyen komoly küzdelmet jelenthet a nikotin elhagyása.

„A nikotinról hihetetlenül nehéz leszokni. Ha te is ezen mész keresztül, vagy csak gondolkodsz azon, hogy kipróbálod, szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem éri meg. Annyira ostobaság” – fogalmazott.

A sztár azt is elfogadta, hogy nem mindenkinek tetszik a megváltozott hangja. Mint mondta, megérti azokat, akik emiatt nem szívesen hallgatják, és ez egyáltalán nem zavarja.

A nehézségek ellenére most van minek örülnie, ugyanis sikerült abbahagynia az elektromos cigaretta használatát. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a függőségtől való megszabadulás hosszú folyamat lehet.

Nagyon boldog vagyok, mert abbahagytam, és csak remélem, hogy sikerül kitartanom. Nagyon nehéz

– mondta.

Forrás: Paige Catton, Selena Gomez Says Vaping Nicotine Changed Her Voice, E! Online, https://www.eonline.com/news/1437215/selena-gomez-says-vaping-nicotine-changed-her-voice?cmpid=rss-syndicate-genericrss-us-top_stories