Különös emlékről vallott a 84 éves Paul McCartney
Vannak emlékek, amelyek egy egész életen át elkísérik az embert, de amit a legendás zenész felidézett, az egészen szokatlan. Paul McCartney ugyanis azt állítja, hogy emlékszik a saját születésére, sőt még arra is, milyen hangokat hallott a szülőszobában. Azt azonban ő maga sem tudja biztosan, hogy valódi emlékről van-e szó.
Vajon lehetséges, hogy valaki a saját születésére is emlékezzen? A 84 éves Paul McCartney nemrég egészen különös élményéről beszélt, amely évtizedek óta foglalkoztatja. A legendás zenész állítása szerint képek és hangok maradtak meg benne abból a pillanatból, amikor világra jött, bár ő maga is kételkedik abban, hogy mindez valóban megtörtént.
Paul McCartney még a szülőszoba hangjaira is emlékszik
Az énekes egy podcastműsorban mesélt arról, hogy emlékei között fehér csempék, fényes orvosi eszközök és fémes csörgés szerepelnek. Úgy véli, ezek a születéséhez kapcsolódhatnak, ugyanis fogós szüléssel segítették világra.
Van egy olyan érzésem, hogy valamennyire emlékszem a születésemre. Fehér csempék rémlenek, nagyon tiszta, higiénikus fehér csempék, krómozott műszerek és valamilyen csörgő hang, mert fogóval segítettek a világra
– mesélte a zenész.
McCartney 1942. június 18-án született egy liverpooli kórházban. Édesanyja Maria Patricia, édesapja James McCartney volt.
A zenész korábban is beszélt erről a különös emlékről, ám sosem állította teljes bizonyossággal, hogy valóban a születése pillanatait idézi fel.
Egy korábbi interjújában még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy az egész valószínűleg csak a képzelete szüleménye.
Forrás: Ciara Farmer, Paul McCartney, 84, claims he can 'remember being born' as he recalls hearing the 'clanging of forceps' after his delivery, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16205163/Paul-McCartney-84-claims-remember-born-recalls-hearing-clanging-forceps-delivery.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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