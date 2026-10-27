Kim Kardashian Szörnyellaként hódított Rómában

Különleges látvány fogadta a fotósokat Rómában, ahol Kim Kardashian két dalmata kutya társaságában pózolt a Minden fair (All's Fair) című sorozat második évadának bemutatójához kapcsolódó eseményen. A 46 éves sztár pöttyös, fűzős estélyi ruhájával Szörnyella de Frász karakterét idézte meg.

Kim Kardashianről különleges fotók készültek.

Fotó: NurPhoto via AFP

Kim Kardashian merész ruhája minden tekintetet vonzott

A pánt nélküli ruhát csípőnél merész kivágások és látványos szoknyarész tette különlegessé. A sztár ékszereket sem viselt, sötét haját magas lófarokba fogta, így minden figyelem az öltözékére irányult.

Az eseményen színésztársai, Sarah Paulson, Niecy Nash és Naomi Watts is megjelentek. Kim Kardashian később közösségi oldalán is megosztott néhány fotót, amelyekhez annyit írt: „Rómában észlelve.”

A sorozat november 4-én visszatérő második évada egy Los Angeles-i ügyvédi iroda életét mutatja be, ahol a főszereplők női ügyfeleik számára igyekeznek jelentős kártérítéseket kiharcolni.

Az első évadot számos kemény kritika érte, ami a realitysztárt is megviselte. Korábban bevallotta, attól tartott, hogy színészi alakításával az egész produkciót tönkretette.

Megkérdeztem a lányokat, hogy minden rendben van-e, és hogy nem rontottam-e el mindent

– idézte fel Kim, akit kollégái megnyugtattak.

A kedvezőtlen kritikák ellenére a sorozat jelentős nézettséget ért el, Kim Kardashian pedig tovább építi színészi karrierjét.

Forrás: Connie Rusk, Kim Kardashian turns heads in a daring polka dot corset gown as she poses with dalmatians at All's Fair rooftop photocall in Rome, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16241625/Kim-Kardashian-turns-heads-daring-polka-dot-corset-gown-poses-dalmatians-Alls-Fair-rooftop-photocall-Rome.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490