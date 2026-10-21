Dwayne Johnson lefogyott, teljesen más emberként tér vissza

Szinte rá sem lehet ismerni Dwayne Johnsonra, aki teljesen átalakult legújabb szerepe kedvéért. Az 54 éves színész kedden New Yorkban forgatott, ahol ősz hajjal, bézs kalapban és hosszú ballonkabátban jelent meg. A korábban hatalmas izmairól ismert sztár jelentősen lefogyott, a kamerák előtt pedig görnyedt háttal járkált.

Alig lehet ráismerni Dwayne Johnsonra.

Fotó: Northfoto

Dwayne Johnson új szerepe miatt fogyott le

A színész Benny Safdie Lizard Music című filmjében alakít egy különös idős férfit, aki összebarátkozik egy kisfiúval. A 2027-re tervezett alkotás Daniel Pinkwater 1976-ban megjelent regényén alapul.

Johnson korábban éppen az ellenkezőjére vállalkozott. A Zúzógép (The Smashing Machine) című film kedvéért több mint 13 kilogrammot szedett fel, hogy hitelesen alakíthassa Mark Kerr MMA-harcost.

Ez volt a legnehezebb átalakulás, amin valaha keresztülmentem

– vallotta be a színész, akinek a külseje mellett a hangját és a beszédmódját is meg kellett változtatnia.

A filmsztár mostanában tudatosan keresi a komolyabb színészi kihívásokat, mert szeretne kitörni az akcióhős szerepköréből.

„Néhány évvel ezelőtt elkezdtem feltenni magamnak a kérdést, hogy a saját álmaimat élem, vagy mások álmait valósítom-e meg” – fogalmazott korábban.

Fotó: Northfoto

Fotó: Northfoto

Forrás: Sonia Horon, Dwayne Johnson undergoes shock transformation into elderly man as he steps out on Lizard Music movie set in NYC, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16225663/Dwayne-Johnson-shock-transformation-Lizard-Music-set-NYC.html