RETRO RÁDIÓ

Dwayne Johnson lefogyott, teljesen más emberként tér vissza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Alig lehet felismerni az egykori pankrátort legújabb filmjének forgatásán. Dwayne Johnson lefogyott, ősz hajat és idős férfiakra jellemző ruhákat kapott, miközben egy egészen szokatlan szerepre készül.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.21. 10:51
színész Dwayne Johnshon átalakulás

Szinte rá sem lehet ismerni Dwayne Johnsonra, aki teljesen átalakult legújabb szerepe kedvéért. Az 54 éves színész kedden New Yorkban forgatott, ahol ősz hajjal, bézs kalapban és hosszú ballonkabátban jelent meg. A korábban hatalmas izmairól ismert sztár jelentősen lefogyott, a kamerák előtt pedig görnyedt háttal járkált.

Dwayne Johnson
Alig lehet ráismerni Dwayne Johnsonra.
Fotó: Northfoto

Dwayne Johnson új szerepe miatt fogyott le

A színész Benny Safdie Lizard Music című filmjében alakít egy különös idős férfit, aki összebarátkozik egy kisfiúval. A 2027-re tervezett alkotás Daniel Pinkwater 1976-ban megjelent regényén alapul.

Johnson korábban éppen az ellenkezőjére vállalkozott. A Zúzógép (The Smashing Machine) című film kedvéért több mint 13 kilogrammot szedett fel, hogy hitelesen alakíthassa Mark Kerr MMA-harcost.

Ez volt a legnehezebb átalakulás, amin valaha keresztülmentem

– vallotta be a színész, akinek a külseje mellett a hangját és a beszédmódját is meg kellett változtatnia.

A filmsztár mostanában tudatosan keresi a komolyabb színészi kihívásokat, mert szeretne kitörni az akcióhős szerepköréből.

„Néhány évvel ezelőtt elkezdtem feltenni magamnak a kérdést, hogy a saját álmaimat élem, vagy mások álmait valósítom-e meg” – fogalmazott korábban.

Fotó: Northfoto
Fotó: Northfoto

 

Forrás: Sonia Horon, Dwayne Johnson undergoes shock transformation into elderly man as he steps out on Lizard Music movie set in NYC, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16225663/Dwayne-Johnson-shock-transformation-Lizard-Music-set-NYC.html

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.