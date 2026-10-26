Britney Spears merész videóján különös részletet szúrtak ki

Britney Spears ismét megmutatta tánctudását, ezúttal egy sokat láttató, fekete csipkés fehérneműben. A 44 éves énekesnő otthonában készült felvételein fekete magas sarkút és kesztyűt viselt, miközben szőke haját kiengedve táncolt. A videókon egy különös piros minta is látható volt a fenekén.

Britney Spears videóin egy különös piros minta tűnt fel.

Fotó: AFP

Britney Spears egy titokzatos üzenetet is megosztott

Az énekesnő vasárnapi bejegyzéséhez mindössze három hangulatjelet mellékelt, egy tőrt, egy japán zászlót és egy körömlakkot. Egy korábbi felvételéhez azonban már szöveget is írt.

Védd a szíved!

– üzente követőinek.

Egy másik videóban saját, 2001-es Lonely című dalára táncolt, és azon elmélkedett, vajon más érzés-e a saját zenéjére mozogni.

Annyira össze vagyok zavarodva… Van különbség, vagy más érzés, amikor a saját dalaimra és a saját hangomra táncolok?

– írta Britney Spears.

Az énekesnőről nemrég korábbi koreográfusa, Brian Friedman is beszélt, aki felidézte, milyen volt vele dolgozni 25 évvel ezelőtt.

„Britney 2001-ben megállíthatatlan volt” – fogalmazott a 49 éves táncos, aki a legjobbak között emlegette az énekesnőt.

Friedman szerint Spears már 19 évesen is különleges érzékkel formálta saját stílusára a koreográfiákat. Úgy emlékszik, a közös munka könnyedén ment, és éppen a fiatalos lendület tette emlékezetessé az akkori produkciókat.

Forrás: Adam S. Levy, Britney Spears shows off a mysterious red design on her buttock as she dances in a barely-there thong lace bodysuit, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16238029/britney-spears-dances-thong-bodysuit.html