Betegségről és halálról vallott Kerekes József: „Az élet kegyetlen és ez benne van a pakliban”

A Játékszín Naptárlányok című darabjában, ahogy a címe is mutatja, főleg a hölgyeké lesz a főszerep, ámde a férfiak szerepe is igen jelentős. A három férfi színész közül talán Kerekes József az, akinek a legnehezebb a dolga, hiszen nem csak egy súlyos beteg férjet kell megmutatnia, de rövid jeleneteiben már a férfi fájó hiányát is fel kell építenie. A méltán elismert színész most ennek nehézségeiről mesélt lapunknak.

Kerekes József hangja megannyi filmben és sorozatban visszaköszönt már, de kevés olyan kihívást jelentő szerepe volt, mint ez a mostani (Fotó: Gábor Zoltán)

December 13-án mutatják be a Játékszín új darabját, a Naptárlányokat, amiben a nyolc gyönyörű színésznő mellett három férfi, Varga Ádám, Barabás Kiss Zoltán és Kerekes József is helyet kapott. És bár talán mondhatnánk, hogy az ő szerepük valamivel kisebb a történetben, de épp Kerekes József karakterének halála az egész cselekmény mozgatórugója. Ez pedig nem kis felelősség.

Tulajdonképpen ez egy kicsi, de hálás szerep. Szoktuk viccesen mondani, hogy kicsi, de hálátlan, de ez nem ilyen. Sőt, igazából pont az a kihívás ebben, hogy mondatra vagy oldalszámra ez nem nagy, mégis fontos szerep. A darabban, kicsit hülyén fogalmazva, de én vagyok az ok, akinek a betegsége miatt ez az egész cselekvéssorozat beindul. Onnantól kezdve, hogy én meghalok a lányok értem és a méltó emlékezésért dolgoznak és ezért van az egész akt naptárfotózás is

– kezdte az összetéveszthetetlen hangú művész.

„Próbálom ezt úgy megoldani, hogy az utána következő közel kétórás történetet személyemmel, mondhatni igazoljam, tehát hogy úgy érezze a néző, hogy van értelme ezért a pasasért belevetni magukat ebbe a fotózásba” – vallotta be a Metropolnak.

Kerekes József fiatalon nem sok hasonló szerepet kapott, így még most is talál kihívást a szakmában (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kerekes József szerepei között kevés hasonló akadt

A népszerű szinkronszínész, akit a legtöbben talán Jim Carrey és Peter Griffin magyar hangjaként ismerhetnek, azt is elárulta, hogy hogyan viszonyul a betegség és a halál kérdéséhez.

Ez egy kényes kérdés mindig. Nem szívesen beszélünk róla, pedig, ha egyszer kiderül egy betegség, akkor benne van a pakliban ez a végkimenetel is, sajnos. Senkinek nem kívánom, hogy ezzel foglalkozzon, de ez a pasas, akit én próbálok eljátszani, ő ezt nagyon jól kezeli. Tehát ha már így alakult, akkor próbálja derűvel végigcsinálni. Jár a kezelésre, ugyanakkor tisztában van vele, hogy akárhogy is lesz, azt el kell fogadni, viszont azt próbáljuk meg aránylag derűsen megmutatni, hogy senki ne bánkódjon, mert az élet az kegyetlen, és ez benne van a pakliban, nektek pedig, akik itt maradtok, az a dolgotok, hogy menjetek tovább

– mesélte karakteréről Kerekes József.