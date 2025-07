Botrányos részletek derültek ki Gwyneth Paltrow életéről – áltudományos őrületekkel szedte el a rajongók pénzét

Gwyneth Paltrow nevét már régóta nemcsak filmjei miatt ismeri a világ, hanem a Goop nevű hírhedt wellness márkája miatt is. Most azonban egy új könyv, az Amy Odell: Gwyneth – A biográfia minden eddiginél mélyebbre ás a sztár egészség- és szépségmánia hátterében, és amit találtak, az sokkoló.

Gwyneth Paltrow nevét már régóta nemcsak filmjei miatt ismeri a világ. Fotó: AFP

A szerző szerint Paltrow „wellness-mániája” azután kezdődött, hogy édesapját torokrákkal diagnosztizálták.

Elkezdte kutatni, mi okozhatta a betegséget, és gyakorlatilag beszippantotta a ’nagy wellness-ipar’ világa, ami démonizálja a hétköznapi toxinokat és vegyszereket

– mondta Odell.

A könyv feltárja, hogy Paltrow már korábban is rettegett egészségügyi problémáktól, egy ponton azt hitte, szélütést kapott, amit végül migrénként és pánikrohamként diagnosztizáltak. Ettől kezdve egyik önjelölt „guruhoz” és „orvoshoz” járt a másik után, sokszor olyan szakemberekhez, akiknek semmilyen orvosi végzettségük nem volt.

Különösen botrányos volt Dr. Alejandro Junger ajánlása, aki radikális „eliminációs diétát” javasolt neki: tilos volt a kávé, alkohol, tejtermékek, cukor, tojás, tenger gyümölcsei, paradicsom, burgonya, hús, szója és minden feldolgozott élelmiszer – írja aPeople.

Gwyneth híres lett olyan termékekről, mint a jádetojás, amit a hüvelybe helyezve állítólag fokozza a szexuális energiát, vagy épp a kávébeöntések, melyek egészségügyi előnyeit szakértők cáfolták. A Goop végül 2018-ban 145 ezer dolláros büntetést fizetett, miután hamis állításokat tettek a termékeikről.

Az egyik legismertebb kritikus, Dr. Jen Gunther szerint a Goop gyakran teljes áltudományos hazugságokat terjesztett, ám Paltrow inkább celebdoktorokat toborzott maga mellé, hogy megvédje a vitatott termékeit. A könyv arról is beszámol, hogy egy 2017-es Goop rendezvényen a vendégek kipróbálhatták a hangfürdő meditációt és a 10 perces arcfelvarrást, ahol organikus cukorszálakat húztak az arcukba. Gwyneth maga is bevallotta: egy kis feltöltést is igénybe vesz, de a botoxot utálja, mert őrültnek néz ki tőle.

Amy Odell szerint Paltrow wellness-őrülete már rég nem a jóllétről, hanem a pénzről szól:

Gwyneth a jólétet luxuscikké változtatta. Az emberek azt hitték, ha megveszik a Goop termékeit, egy lépéssel közelebb kerülnek az ő csodás életéhez, de nem lehet megvenni Gwyneth életét. Ezt a kiváltságot nem lehet megvásárolni

A könyv döbbenetes betekintést nyújt abba, hogyan változott a wellness-ipar kíméletlen pénznyelő gépezetté, és Gwyneth hogyan lett ennek a királynője.