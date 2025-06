Tihanyban kötötték össze Schóbert Larát és újdonsült szerelmét: megható fotók érkeztek

A Bors vetette fel először, hogy Schóbert Lara és Dani mesés szerelme véget érhetett, ugyanis eltűntek a közös képes a fiú oldaláról. Nem sokkal később Lara az Instagram-oldalán lehetőséget adott a rajongóinak, hogy kérdéseket tegyenek fel neki, és az egyik aggódó követője rákérdezett a kapcsolatára.

Lara csak úgy ragyog a boldogságtól

Nem vagyunk már együtt! Így a legjobb mindkettőnknek!

Azonban még fel sem eszméltünk a szakítás okozta sokkból, máris robbant az újabb hír: Lara egy nála több mint 10 évvel idősebb milliomosba szeretett bele - írja a Bors.

Nagyon nagy a szerelem

A milliomos és Lara között óriási a szerelem. Most éppen Tihanyban romantikáztak, ahol a titokzatos férfi igyekezett mindent megadni a szépséges fitness-lányak. Tihany legelőkelőbb éttermébe vitte randizni, sőt, egy ékszerrel is meglepte. Lara sztorijából ugyanis kiderült, hogy mindketten vettek egy-egy karkötőt, amit egy kép erejéig össze is kötöttek. Talán azt szimbolizálja a kép, hogy készek összekötni az életüket? Annyi bizonyos, hogy erre Tihany az egyik legpazarabb helyszín lehetne!