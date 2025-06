Bangó Margit legyőzte a gyilkos kórt: „Meggyógyultam”

Bangó Margit nehéz időszakon van túl egészségét tekintve. Több mint ötven éve van a zenei pályán a Kossuth-díjas előadóművész, akinek már életében múzeumot szenteltek, és akit a közönség szeretete kísér, bárhová is megy fellépni. Ez segíti át élete minden nehézségén, ahogy legutóbbi betegségén is, és ezt a szeretetet hálálja meg szívvel-lélekkel adott koncertjein.

Bangó Margit betegsége kapcsán végre örömhírrel szolgált (Fotó: Csöndör Kinga)

Bangó Margit: Meggyógyultam

Tavasszal ünnepelte születésnapját Bangó Margit, akit a Duna délutáni magazinműsora már ekkor szeretett volna vendégül látni, ám végül csak nemrég tudott a Családi kör című műsorban vendégeskedni.

Korábban nem tudtam jönni, mert viharok voltak felettem

– vallott a késlekedés okáról az előadóművész. „Komoly viharokon mentem át, de a Mindenhatónak és orvosomnak köszönhetően mindez elmúlt. Műtétek és kemoterápia után éppen a múlt héten voltam felülvizsgálaton, és közölték a jó hírt: meggyógyultam” – árulta el, hozzátéve: azóta csupa öröm az élete családi és szakmai téren egyaránt.

Bangó Margit a közönségéért és szeretteiért él (Fotó: Markovics Gábor)

Nem vágyik nyaralni, csak szülőhazájába

Lelkének boldogság és testének gyógyulás, hogy bárhová megy, kitörő örömmel fogadják az emberek, és mindez személyének is szól, nem pusztán a műfajnak, amit képvisel már több mint ötven éve.

„A tehetség egy adottság, de sok egyéb tulajdonság kell, hogy valaki igazán jó előadó legyen. Bennem mindig munkált egy belső erő, egy őszinte és tiszta szeretet a közönség felé, hogy visszaadjam azt, amit tőlük kapok. Ezt érzik ők is, bármilyen színpadon is léptem fel, még ha biztonsági őrök is vigyáztak rám, lementem közéjük, hogy igazán közel érezzem magamhoz őket” – mondta Bangó Margit. Felidézte, nemcsak Magyarországon értékelik a művészetét: még Japánban is nagy sikert aratott, ahol ugyan nem értették a Bangó Margit dalok szövegét, de érezték ezt az őszinte szívből jövő adni akarást. A művésznő azt is elárulta, pár évvel ezelőtt szintén betegsége idején adott önálló nagykoncertet. Két nappal a műtétje után lépett színpadra és aggodalmát a közönség már akkor eloszlatta, amikor meglátták: szinte őrjöngve fogadták.