Vilmos és Harry: nem hiszed el, mikor és miről beszélt egymással utoljára a két testvér

Vilmos és Harry herceg élete régóta külön szálon, sőt, kontinensen halad, mióta a fiatalabb testvér, feleségével, Meghan Markle-lel az Egyesült Államokba költözött. Régóta terjed a hír, hogy a két herceg fizikailag és érzelmileg is eltávolodott egymástól.

Harry és Vilmos kapcsolata mindig is viharos volt, mára teljesen megszakították egymással a kapcsolatot (Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images)

Pár évvel ezelőtt Harry herceg egy interjúban úgy nyilatkozott, testvére az egyetlen ember, akivel bármiről képesek beszélni. Harry herceg akkor úgy érezte, bár más életet élnek, kapcsolatuk erős, és nyílt kommunikáció áll fenn közöttük.

Jelenleg különböző úton járunk, de mindig ott leszek neki, ahogyan ő is nekem.

– fogalmazott akkor Harry. Ám azóta sok víz lefolyt a Temzén...

Harry és Meghan költözése, és a királyi címről való lemondása, no meg előbbi Spare (Tartalék) című botránykönyve azonban szakadékot vájt a testvérpár közé. A helyzet egyre jobban elfajult, Harry herceg elmondása szerint az egyik beszélgetés folytán bátyja haragja csak emelkedett, és Vilmos herceg egy ponton ordítozott velük.

A testvérpárt utoljára nyilvánosan a királynő temetésén látták beszélni egymással. Ekkor is csak pár szót váltottak. Bár Harry és Vilmos azóta több közös rendezvényen is részt vett, szemtanúk megerősítették, hogy a herceg nem beszélt egymással. Most egy hivatásos szájról olvasó elárulta, mik voltak Vilmos és Harry herceg egymáshoz intett utolsó szavai nagymamájuk, II. Erzsébet 2022. szerptember 19-ei temetésén.

A királynő temetésén Vilmos herceg félreáll, és feleségét is feltartja, hogy helyet adjon Harrynek és Meghannek. Ekkor Harry herceg megkérdezi:

Mi menjünk először?

Vilmos herceg bólint, feleségéhez fordul, és ezt mondja:

Ők menjenek előre!

Így Meghan Markle és Harry herceg foglal elsőként helyet a kápolna padjain. A királyi családhoz közelálló források szerint a két herceg kapcsolata súlyosan megromlott, és nincs sok remény arra, hogy a testvérpár valaha is meg tudja beszélni a nézeteltéréseit. A fent említett ominózus jelenetet a Dailymail osztotta meg. Íme: