Nem akármilyen feladat előtt áll a népszerű színész, Sánta László

Sánta László nevét a legtöbben a zenés színház világából ismerik, de a népszerű színész most nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben és a tanulásban is új kihívások elé néz. A Mokka stúdiójában Váczi Gergő és Istenes László vendégeként beszélt a jelenlegi feladatairól, családi életéről és arról is, miért kezdett el céges tréner képzésre járni negyven felett.

Sánta László számtalan feladatban helytáll jelenleg (Fotó: Markovics Gábor)

Sánta László bábozik a Jégvarázsban

A legfrissebb munkája a Disney ikonikus musicaljéhez kapcsolódik: a Jégvarázs színpadi adaptációjában ő alakítja majd a közönségkedvenc hóembert, Olafot.

„Olafként lépek majd a színpadra. Az ikonikus musical különlegessége, hogy Olaf mindössze egy báb lesz a darabban. Hárman fogjuk mozgatni a 140 centis bábot” – magyarázta, hozzátéve, hogy napjait jelenleg a bábozás és annak gyakorlása tölti ki.

Sánta László számára mindig is fontos volt a folyamatos megújulás. Nemcsak a színpadon, hanem a személyes életében is keresi az új utakat:

44 múltam ebben az évben, de elkezdtem egy céges trénerképzőt. Ha minden igaz, kiscsoportos foglalkozásokat fogok tartani olyan cégeknek, hogy az alkalmazottjaik jobb viszonyba kerüljenek egymással

– árulta el. Majd hozzátette:

„Hasonlít a színházhoz, mert itt is tudok segíteni az embereknek, tudok adni jókedvet. Úgy érzem, ez az én egyik életfeladatom, hogy adjak.”

Sánta László nemrégiben egy csinos hölgy társaságában jelent meg a Macskák bemutatóján (Fotó: Markovics Gábor)

Sánta Laci sportra neveli a fiát

A színházi sikerek mellett Sánta Lászlónak az apaszerep is különösen fontos. Különösen büszke fiára, Lacikára, aki – elmondása szerint – egyszerre érdeklődik a matematika, a sport és a színház iránt is.

„Nagyon szereti a matekot és jól is megy neki. Hamar rákapott a szorzótábla ízére, azt kell mondjam, hogy még bármi is lehet a gyerekből” – árulta el mosolyogva a Mokkában.

A fiatal fiú nemrégiben kezdett el kick-boxolni is, amit az apuka egyfajta lelki és fizikai nevelési eszköznek is tart.

Elkezdett kick-boxolni a Lacika. Az önfegyelmét erősíti, mint bármilyen küzdősport. Persze van bennem egy fura érzés, félelem, hogy az iskolában is kipróbálja

– jegyezte meg viccesen, de a hobbi komoly oldaláról is beszélt.