Felfoghatatlan tragédia: autóbalesetben elhunyt a híres zenész, milliók gyászolják

Rettenetes hírről számolt be a Ripost, ugyanis kiderült, hogy 71 éves korában autóbalesetben elhunyt a Kool & the Gangből ismert Michael Sumler, azaz Chicago Mike. A zenész állítólag mindig vidám és energikus volt, folyton a bulik középpontjában állt – barátai szerint nagyon életteli volt, ezért is olyan sokkoló a halálhíre.

Michael Sumler éppen Atlanta külterületén vezetett, mikor összeütközött egy másik járművel. A Kool & the Gang zenésze a helyszínen elhunyt, a másik sofőr sérülések nélkül megúszta. További részletek egyelőre nem derültek ki a balesetről.

Michael Sumler 1985-ben csatlakozott a Kool & the Ganghez, azóta pedig több fiatal zenészt is mentorált – rengetegen gyászolják.