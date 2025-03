Zokognak a rajongók: tragikusan fiatalon érte utol a halál a közkedvelt sztárt

Egy 24 éves YouTube-sztár tragikus módon, egy nappal a születésnapja előtt életét vesztette egy nyaraláson, hatalmas űrt hagyva ezzel a családjának és a rajongóknak a szívében is.

Alvás közben vesztette életét a fiatal influenszer Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Alysha Burney, akinek több mint ötmillió követője volt az összes közösségi médiafelületén, a mexikói Cabo San Lucasban nyaralt, amikor elhunyt. Az influenszer halála kapcsán azonnal találgatások kezdődtek, azonban a fiatal lány gyászoló testvére, Charles Burney tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, hogy a valódi oknak semmi köze sincs ahhoz, ami az interneten terjed.

A szóbeszédekre reagálva Charles egyértelművé tette, hogy nővére „nem drogozott”, mialatt hangsúlyozta, hogy „a saját boldogságát részesítette előnyben és vidám ember volt, aki nagyra becsülte az életét, és alig várta a következő évre vonatkozó terveit”.

Halálának tényleges oka egy váratlan asztmás roham volt, amely alvás közben érte

- közölte a fiatal hölgy testvére.

Alysha, hatalmas online jelenléttel bíró feltörekvő csillag volt, valamint az ABurneyProductions, saját cégének büszke tulajdonosa. A cég már letette névjegyét egy filmmel, és még számos projekt volt előkészülőben. Még a televíziós hírnévbe is belekóstolt, amikor 19 évesen jelentkezett a Wild 'N Out című műsor meghallgatására. Bár nem jutott be, a családja szerint ez az elutasítás táplálta azt az elhatározását, hogy meghódítsa a digitális világot.

A 24 évesen elhunyt YouTube-sztár utolsó videójához - amelyet közel két héttel korábban tett közzé - rengeteg szívszorító hozzászólás érkezett:

Alysha, sírva írom ezt. Te segítettél át a depresszión, kislány. Lent voltam, de megtaláltalak és visszahoztál. Olyan sok életet érintettél meg. Szeretünk téged angyalom, repülj magasan!

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Nyugodj békében, Alysha.️ Mindig megmosolyogtattál minket az összes videóddal, olyan sokat jelentesz mindannyiunknak. Mindig szeretni fogunk és soha nem felejtünk el téged

- idéz egy másik rajongót a Daily Star.

Íme Alysha Burney utolsó Youtube-videója: