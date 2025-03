Szabó Zsófi végre megmutatta, rengetegen vártak már erre

Bármikor tűnik fel a TV2 képernyőjén Szabó Zsófi, az biztos, hogy mindenkinek megragadja a tekintetét, hiszen sokak szerint ő Magyarország legszebb műsorvezetője. Nemrég még a táncparketten is megmutatta tehetségét a Dancing with the Stars-ban, amit sajnos nem sikerült megnyernie, de a második hely is fantasztikus eredmény.

Szabó Zsófi / Fotó: Szabolcs László

Sokan kíváncsiak arra, hogy vajon mi Szabó Zsófi szépségének titka. Sőt, általában rengeteg kommentet kap a híresség azzal kapcsolatban, hogy minek köszönheti a lenyűgöző haját, amivel mindig mindenkit elkápráztat. Nos, örülhetnek azok, akiknek eddig álmatlan éjszakákat okozott ez a rejtély, ugyanis végre megérkezett a válasz.

Szabó Zsófi egy egész videót szentelt annak, hogy megmutassa a követőinek a hajápolási rutinját.

A műsorvezető lépésről lépésre végigment mindenen, így láthattuk, hogyan jut el a hajmosástól a mesés frizuráig. A visszajelzések alapján sokakat boldoggá tett ezzel Szabó Zsófi, de az emberek kíváncsisága nem lankadt, hiszen továbbra is rengeteg kérdést kapott a hajával kapcsolatban.

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi hajápolási rutinjáról készült videóját.