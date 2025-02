Elkapták a hírességek a Fradi-lázat

Csillogó szemű kisgyermekek bámulják a legnagyobb focistáinkat, és ez alól a sztárok gyermekei sem kivételek. A Fradi-láz legalább annyi embert „fertőzött meg” idehaza, mint amennyit az influenza, amely a statisztikák szerint minden harmadik magyar szervezetében jelen van. Ráadásul nem csak gyerekek kapják el.

Akciódús Fradi–MTK találkozót élvezhettek a hírességek / Fotó: Szigetváry Zsolt

Fradisták és újpestiek a médiában

Senkinek nem mondunk újat azzal, hogy számos híresség imádja a futballt, és azok száma is jelentős, akik büszkén támogatják kedvenc csapatukat. Az Üllői úti gárda esetében talán a legnagyobb celeb szurkoló Szabó András Csuti, aki kis túlzással nem hiányozhat egyetlen Fradi-meccsről sem.

Rajongok, rajongtam gyerekként és rajongok felnőttként!

– jelentette ki az üzletember csütörtökön, mielőtt elindult, hogy megnézze, amint az FTC 4-3-ra megveri az AZ Alkmaar nevű holland csapatot az Európa-liga-mérkőzésen. Ellenpárja a nagy rivális Újpest FC „kabalája”, Curtis, aki lila szívét teszi ki a csapatáért. A fenti kijelentés dacára azonban Csuti nem posztolt vasárnap a Fradi MTK elleni küzdelméről.

Ajándék az Üllői úton

Akik viszont igen, azok nagyon boldogan tették, ugyanis mindkét esetben ajándék estéről volt szó.

A stadionban követte a Fradi MTK elleni játékát Cooky, és frissen 7 évessé avanzsált fia, Kevin. A kisfiúnak még saját zöld-fehér meze is van, ebben látogatta meg január végén a csapatot. Még az edzésen is részt vehetett akkor, sőt, az Eb egyik hőse, Varga Barnabás még a saját dresszét is neki ajándékozta.

Egy másik nagy szerencsése a vasárnap estének Visváder Tamás édesapja. Palácsik Lilla férje igazi ünnepi hétvégét tartott, ugyanis szombaton az édesanyja születésnapját ünnepelték, másnap pedig édesapja nagy álmát váltotta valóra egy Fradi-meccsjegy formájában.