Csuti bevállalta: olyan képet posztolt, hogy azonnal együttérzünk vele

Nem csak nyerő pillanatok léteznek az ember életében. Nem csak tökéletes, Instára való helyek és helyzetek. Csuti friss közösségi fotójával és bejegyzésével bevállalta a legkevésbé dicső helyzetet. Kulcsár Edina egykori férje, Sudár Bius szerelme megmutatta, hogy néz ki nagyon betegen. S azt sem rejtette véka alá, hogy mit gondol nagyon betegen.

Csuti nagyon kivan: nehezen viseli a mostani betegséget (Fotó: Szabolcs László)

„1 hónap alatt, hogy lehet kétszer betegnek lenni? Szerda este lettem rosszul, azóta fekszem, láz, takony, egyebek és fáj még a hajam is. Napi 4 szett ruhát izzadok össze, tesztet is csináltam: se Covid, se influenza, de az tuti, hogy maszkban fogok járni az utcán, edzőteremben kézfertőtleníteni minden gyakorlat után és az összes kib***tt vitamint kidobom, ami itthon van és másik gyártótól fogom beszerezni őket. Vigyázzatok magatokra, állítólag március végéig ez lesz!”

– írta Instagram-oldalán Csuti, aki egy képet is melléklet magáról azoknak, akiket a fenti gondolatok alapján szemernyit is kételkednének abban, hogy nagyon rosszul érzi magát.

Sokan együttéreznek Csutival, mások megoldásokat javasolnak. Íme néhány a száznál is több hozzászólásból:

„Jobbulást! Nálunk ugyanez… És passzolgatjuk egymás között”

– írta valaki.

„Méz, reszelt fokhagyma, reszelt gyömbér.”

– tanácsolta más a klasszikus mesterhármast.

„Jobbulást! Csütörtökön fontos meccs a grupiban!”

– dobta be egy kommentelő a pszichológiai tuningot.

Íme Csuti betegen – cseppet sem előnyös kép, de azonnal együttérez vele az ember: