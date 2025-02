Britney erotikus táncától neked is megjön a kedved a Valentin-naphoz - Videó

Britney Jean Spears Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, üzletasszony. Gyermekkorában kezdett énekelni, majd színészként is több televíziós műsorban bizonyíthatott. 1997-ben szerződött le a Jive Records-nál, debütáló nagylemezét, a …Baby One More Time-t 1999-ben adta ki, mely eddig a legsikeresebb tizenéves előadótól kiadott lemez lett. Már első éveiben a mainstream zene egyik meghatározó alakjaként ismerték, ezt pedig egy túlzottan nyilvános magánélet követte.

Első két albumát popikonként adta ki, melyek eladási rekordokat döntöttek meg, míg slágerei, mint a …Baby One More Time és az Oops!… I Did It Again világszerte első helyezettek lettek. Előbbi címadó dalát a Rolling Stone minden idők legsikeresebb debütáló kislemezének nevezte 2020-ban. Legismertebb elnevezése a "PopHercegnő" jelző.

Mióta Britney felregisztrált az Instagram közösségi oldalára azóta már nem egyszer lepte meg rajongóit olykor szexi, máskor pedig őrült videójával. A minap például egy rózsaszín miniruhába bújtatta szexi testét, hogy egy erotikus táncot lejtsen a nagyérdeműnek. A videót elnézve még annak is megjöhet a kedve a Valentin-naphoz, akik amúgy nem kedvelik.

Az énekesnő tánca annyira nem is volt meglepő, ám az emojik között háromszögű vonalzó, egy kés és egy vörös rózsa is felbukkant... Ide kattintva is megtudod nézni Britney vad táncát.