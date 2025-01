Szőke Zsuzsi az év legnagyobb projektjére egy ideje már készül, mint nemrég erről sztorijában is mesélt, régi álma, hogy megnyissa kapuit egy olyan táncstúdió, amit ő vezet. Ezen dolgozik már egy ideje gőzerővel, továbbá csoportjait is szeretné bővíteni.

Szőke Zsuzsi elvállalná a Dancing with the Stars következő évadát is (Fotó: Szabolcs László)

Szőke Zsuzsi táncstúdiót indít

A csinos táncosnőt a rajongók legnagyobb örömére idén is sok helyen láthattuk, többek között a Dancing with the Stars-ban, feltűnt egy rövid szerepben az újonnan debütált Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben és világbajnokságot nyertek a Fever Dance Group-pal. Zsuzsi év végén úgy fogalmazott:

Boldog pillanatok, önzetlen szeretet, rengeteg munka, tánc, utazás, szórakozás, de mindemellett hatalmas csalódások, hazugságok és egy hirtelen, de annál felemelőbb újrakezdés. Hiszek a sorsszerűségben, hiszem, hogy minden és mindenki akkor és úgy érkezik az életünkbe amikor készen állunk rá. Hálás vagyok ennek az évnek mindenért amit adott számomra … Most pedig kipihenten, tele motivációval és új lehetőségekkel vágok bele a jövő évbe.

Most nagyon úgy fest, hogy Zsuzsi már január közepén örömteli hírekről számolhatott be, legfrissebb bejegyzésében ugyanis azt írta: „2025 Január: már most annyi jót hoztál számomra. Egy régi álmom vált valóra… elindult a saját vállalkozásom. Februárban megnyitja kapuit a Studio46. Hosszú idő után újra elkezdtem a szabadidőmben is, szenvedélyből táncolni.” A táncosnő hozzátette, hamarosan egy fotózásra is megy, amit óriási megtiszteltetésnek érez, továbbá vélhetően utazik is majd, legalábbis a repülős, pálmafás emojiból erre lehet következtetni.

Láthatjuk még a Dancing with the Stars-ban?

Zsuzsi a napokban 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában válaszolt a rajongói kérdésekre, ahol többek között elárulta azt is, táncol-e idén a Dancing-ben.

Sok kérdés érkezett a műsorral kapcsolatban, lehet, hogy Ti már többet tudtok, mint én. Ha lesz idén Dancing with the Stars és kapnék felkérést, akkor jelenleg úgy érzem, vállalnám, maradt még bennem pár dolog, amit szívesen eltáncolnék.

Nos úgy tűnik, a táncosnő rendkívül határozott, egy megfelelési kényszerrel kapcsolatos kérdésre például így válaszolt: „Szerintem el kell tudni fogadni, hogy egyszerűen nem lehet mindenkit boldoggá tenni. Ha a saját magad által reálisan felállított elvárásoknak eleget tudsz tenni, akkor nincs miért aggódni. Persze figyelj oda a körülötted lévőkre, de elsősorban élj úgy, ahogy Te szeretnél.”