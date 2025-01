„Miket nem tudnak azok a formás táncos lábak?” Meglepő felvétellel jelentkezett Szőke Zsuzsi

Szőke Zsuzsi nevét a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismerték meg sokan az országban, és csakhamar számtalan ember a szívébe zárta őt. Nem is csoda, hiszen nem csupán fantasztikus táncos, de elképesztően gyönyörű nő is, aki ráadásul előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán, a követői legnagyobb örömére.

Szőke Zsuzsi jelenleg a nyaralását élvezi / Fotó: Nánási Pál / TV2

A TV2 sztárja nemrég Thaiföldre utazott, ahonnan nem egy alkalommal jelentkezett már be szexi, a tengerparton lazulós fotókkal, ám a minap egy kicsit más típusú felvétellel jelentkezett: miután ugyanis a szakmájából kifolyólag lételeme a mozgás, a nyaralása sem állhat csupán láblógatásból.

Mi mást csinálhatnék egy borongós szombat reggel itt, Thaiföldön?! Hát... Nem kíméltek. (Ne csak az idilli nyaralós képeket lássátok)

– jegyezte meg a minap az Instagram-posztjában Zsuzsi, mialatt néhány fotót is megosztott arról, amint épp thai boxol.

Hogy miket nem tudnak azok a formás táncos lábak?

– ámuldozott az egyik követő a kommentszekcióban, de mások tetszését is elnyerte a táncosnő vagánysága.