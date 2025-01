„Az életünk fontos állomásain mindig egymás mellett voltunk” – barátai inspirálták Pál Dénest

Az énekes nemrég lett másodszor is apuka, így a hétköznapokban nem sok ideje van unatkozni, hétvégente pedig a Csináljuk a Fesztivált! színpadán láthatják a nézők. Pál Dénes lapunknak most a barátairól is mesélt, akik a mai produkciója alatt is vele lesznek lélekben.