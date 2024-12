Korda György és Balázs Klári szíve biztos megdobban majd Pál Dénes dalától

Pál Dénes is fellép a Csináljuk a Fesztivált! 2. adásában, ahol Máté Péter dalainak egyik legszebbikét fogja énekelni. Ezzel a produkcióval az énekesnek valószínűleg nem lesz nehéz meggyőznie a négytagú zsűrit, hiszen Bereczki Zoltán, Korda György és Balázs Klári is nagy rajongója a 70-es évek legendás énekesének. A házaspár erről mesélt is lapunknak.

Pál Dénes Korda György szívét is megdobogtatja szombat este Máté Péter slágerével, a Csináljuk a Fesztivált! színpadán (Fotó: Mate Krisztian / Duna)

Pál Dénes a Sztárban Sztár All Stars után a Csináljuk a Fesztivált! 4. évadában bizonyíthatja tehetségét. A szombati második válogatóban láthatják majd a nézők, ahol Máté Péter Azért vannak a jó barátok című dalával lép majd színpadra, ami nem titkoltan nagy kedvence a Korda házaspárnak és Bereczki Zolinak is.

Sok olyan zeneszerző vagy előadó dala jelenik meg a műsorban, akiket akár személyesen is ismertünk, és jó barátságban voltunk, ilyen például Máté Péter is. Az ő szerzeményei például egytől egyig csodálatosak és ilyenkor sokszor megdobban a szívünk vagy épp kicsordul a könnyünk

– mesélte Balázs Klári.

Persze azt is hozzátette, hogy bár nem mindig tudják kizárni az érzelmeiket a döntésekből zsűritagként, kötelességüknek érzik, hogy a szakmaiságra is nagy hangsúlyt fektessenek, különösen egy ilyen nívós produkcióban.

Korda Györgyék mellett Bereczki Zoltán is nagy rajongó

A Csináljuk a Fesztivált! zsűrijéhez újonnan csatlakozó Bereczki Zoltán is különösen nagy Máté Péter rajongó, bár ez mindössze egy véletlen folytán alakult így. Kiderült, hogy az énekes gyerekkorában Németországba utazott két hétre, ahová édesanyja jóvoltából csak egyetlen kazettát vitt magával, ami egy Máté Péter darab volt. De szerencsére, ahelyett hogy megunta volna, teljesen beleszeretett a legendás előadó dalaiba.