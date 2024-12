Jaskó Bálint friss felvételen mutatta meg kisfiát: ilyen egy mesébe illő családi reggel

Jaskó Bálint és Horváth Sisa Anna a napokban jelentette be, hogy nemrég megérkezett a kisfiuk, akivel végre teljes lett a család. A színész páros 3 hete szinte úszik a boldogságban és úgy tűnik, nagyon idilliek a mindennapjaik, igaz, az újdonsült apuka kénytelen dolgozni is emellett. A büszke édesanya most egy videóban mutatta meg az apa-fia páros egyik tündéri pillanatát.

Jaskó Bálint a felesége támogatásával megmutatta, hogyan telnek a reggeleik családként (Fotó: MediaWorks archív)

Amióta kiderült, hogy Jaskó Bálint felesége életet adott a gyermeküknek, mindenki tűkön ülve várja, hogy megmutassák a kisfiút. Most végre megérkezett az első videó, amin a család meghitten együtt tölti a reggelt az erdőben. Mivel Horváth Sisa Anna és szerelme imád időzni a természetben, ráadásul két vizslájuk is igényli a mozgást, nem meglepő, hogy a kis család első útja a közeli fák közé vezetett. A havas táj pedig igazán mesebelivé tette ezeket a pillanatokat. Persze, hogy a kicsi meg ne fázzon, a szülei jól bebugyolálták, így szinte semmi sem látszik Jakabból, ahogy édesapja hordozza.

Jaskó Bálintnak most nincsenek próbái, így reggel és délelőtt most leginkább a családjára koncentrál (Fotó: Instagram)

Jaskó Bálint minden percét élvezi az apaságnak

A színész pár napja a Mokkában azt is elárulta, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát amiatt, hogy a munkája lehetővé teszi az ilyen együtt töltött reggeli pillanatokat.

Nagyon szerencsésen jött ki, hogy én most nem próbálok, csak előadások vannak. Így a délelőttök nagyrészt szabadok és együtt tudjuk őket tölteni. Reggelente felkelünk, kimegyünk az erdőbe, együtt vagyunk a babával, utána pedig vár rám a délutáni szinkron, ha van, és az esti előadás

– mesélte boldogan.