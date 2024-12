Horváth Gréta nem akárhogy kedveskedik a nagymamájának

Horváth Gréta számára a családja a legfontosabb, nem is rejti véka alá, hogy imád velük időt tölteni. Szüleivel gyakran jár közös nyaralásokra, és nagymamájával is igyekszik a lehető legtöbbet együtt lenni. Sok rajongója számára Kácsi mama sem lehet ismeretlen, akivel gyakran oszt meg közös pillanatokat a sztáranyuka.

Horváth Gréta imádja családját (Fotó: hot! magazin archív)

Felhívod a mamád, hogy elviszed shoppingolni Pesten, és azt kap amit csak szeretne. Unokás napot tartottam neki. Este hívtam, másnap jött a vonattal hozzám

– írta Gréta az egyik videójához, aminek a folytatásában, már az üzletben készítettek felvételt. A folytatásban az is kiderült, hogy mindent megvett nagymamájának az influenszer, amit csak szeretett volna.

Persze a rajongókat is megnyerte, akik imádják Grétát, amiért ennyire figyel arra, hogy nagymamájával is töltsön időt.

Horváth Gréta párja és mamája segített valóra váltani az álmát

Horváth Gréta számára nem teljesen idegen a vidéki élet, hiszen már gyerekkorában is közel állt hozzá. A Farm VIP után az volt az egyik álma, hogy egy kis vidéki életet csempésszen az otthonába. Pár hete sikerrel is járt és egy kinti nyári konyhát épített magának, amiben kedvese és nagymamája is segített.

„Sokkal, de sokkal jobb lesz, mint amit megálmodtam. Párommal és Kácsi mamával sokat haladtunk, hála nekik, volt segítségem. Eső is volt, hideg is, sötét is... de nem hagytuk abba” – számolt be korábban a közösségi oldalán.