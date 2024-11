PSG Ogli bátor döntést hozott a bakija után, mindenkit meglepett - videó

A Dancing with the Stars 5. évadának 1. adásának egyik legmaradandóbb pillanata volt, mikor a Kőgazdag fiatalok sztárja, PSG Ogli bakizott egyet élő adásban, ugyanis a produkció nagy fináléjában elejtette partnerét, Szőke Zsuzsannát. A zsűri eléggé lepontozta őket, de ennek ellenére sikerült továbbjutniuk, így a halloweeni, második epizódban is megmutathatták, hogy mit tudnak.

Szőke Zsuzsanna és PSG Ogli / Fotó: Markovics Gábor

PSG Ogli egy igazán bátor döntést hozott, ugyanis a második adásban látható tánc elején megismételte az ominózus bakis mozdulatot, de most sikerült neki, így nem hagyta, hogy a múltkori hibája határozza meg a szereplését a Dancing with the Stars-ban.

A zsűri egyetértett abban, hogy PSG Ogliék nagyon sokat fejlődtek, 20 ponttal jutalmazták az alább látható produkciójukat: