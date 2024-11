„Csak takarja a hasát” – Horváth Éva nem merte megmutatni magát bikiniben

Horváth Éva egykor az ország egyik legfelkapottabb modellje volt, aki szinte az összes létező férfimagazinban szerepelt. A gyönyörű sztár ma már főleg családanyaként éli a hétköznapjait, miközben Magyarország és Bali között ingázik a családjával – nemrég pedig Japánba látogatott, ahol elég vegyes élményekkel gazdagodott.

Horváth Éva

Nemrég egy újabb érdekes fotóval lepte meg a követőit Horváth Éva. A felvételen az látható, hogy az egyik kisfia mellett áll a parton bikiniben, miközben egy szörfdeszka takarja a testének egy bizonyos részét. Utóbbit ő maga is szóvá tette a bejegyzésnél, és elárulta, hogy igazából miért is alakult ki ez a dolog.

Anya is szörfözik 🥰😂 nem, csak takarja a hasát🏄‍♂️

– írta Horváth Éva.

A kommentelők persze egyből a védelmükbe vették a hírességet, és írták neki, hogy gyönyörű, nem kell takargatnia magát, ráadásul nincs is hasa. Ebből is látszik, hogy még mindig rengetegen rajonganak Horváth Éváért, aki sokak szerint most is az ország egyik legszebb nője, és ahogy telnek az évek, egyre csak vonzóbb lesz.

Itt lehet megtekinteni Horváth Éva fotóját: