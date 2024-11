Fergeteges születésnap: elképesztő jómódban ünnepelt a Házasság első látásra sztárja

Ugyanaz az esküvői ruhaszalon, ugyanaz a hölgy, aki nekünk is segített ruhát választani, nagyon nosztalgikus látni ezt, és őszintén szólva nagyon szívesen végigcsinálnám az egészet, úgy ahogy van. Én nagyon szerettem ezt az egészet, kár, hogy most nem lehetek ott, irigylem is őket, hogy milyen jó nekik.