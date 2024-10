Mi történt? Noszály Sándor elveszthette a kapcsolatot a valósággal

Minden jel arra utal, hogy Noszály Sándor másodszor is mentálisan labilis állapotba került. Az egykori teniszcsillag nyolc napja győzte ellenfelét a Sztárboxban, majd egy bizarr, érthetetlen értekezésbe kezdett rezgésekről és Buddháról.

Úgy tűnik, hogy nagy a baj Fotó: Szabolcs László

Mindezek közepette bejelentette azt is, hogy a mérkőzés másnapján Los Angelesbe utazik, és így is tett, ám hirtelen sorra jelentek meg az Instagram-oldalán a tőle szokatlan posztok. Később felröppent a hír, hogy miután furcsán viselkedett, a barátai kihívták hozzá a rendőröket, akik le is tartóztatták. De az igazi pánikot a hajnalban közzétett bejegyzéseivel keltette, amelyek alapján Noszály Sándor nem ura a szavainak – szúrta ki a Bors.

Követői is kifejezték aggodalmukat a bizarr posztok láttán, Noszály Sándor ugyanakkor nem vett tudomást az élő videója nézőiről és nem reagált a kommentekre.