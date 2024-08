Árulkodó jelek: Noszály Sándor váratlanul szakított 20 évvel fiatalabb szerelmével?

Idén májusban, tehát mindössze 3 hónappal ezelőtt még arról számolt be minden portál, hogy az egykori Nagy Ő, Noszály Sándor ajtaján újra kopogtatott a szerelem, sőt, be is lépett rajta! A sármos férfire másfél évvel a szakítása után talált rá a boldogság egy nála 20 évvel fiatalabb modell, Bánhegyi Amelita személyében, aki korábban több szépségversenyen is indult.

Minden jel arra mutat, hogy Noszály Sándor ismét szingli (Fotó: Szabolcs László)

Bár Noszály Sándor nem tartozik azok közé a hírességek közé, akik romantikus fotókkal árasztják el a közösségi médiát és nyilvánosan zengenek ódát a kedvesükről. Ezért az egykori teniszező mindössze néhány képpel tudatta, hogy foglalt a szíve, a gyönyörű modellel pedig Spanyolországban élvezik a kapcsolatuk első fázisát. Az első képen meghitten ölelkeztek a tengerparton, a másodikon kézen fogva sétáltak, úgy tűnik, nagy a szerelem kettejük között.

Ezeket a képeket azonban már hiába keressük az egykori Nagy Ő Instagram-oldalán, ugyanis szőrén-szálán eltűntek. Sőt, ez még nem minden! Az is roppant aggasztó, hogy Noszály és Amelita már nem is követik egymást a népszerű közösségi oldalon.

Mintha soha nem is ismerték volna egymást!

Bár a modell Instagramja privát, úgy tudni, nincs is az országban, legalábbis nemrég még Horvátországból jelentkezett be. Noszály viszont folyamatosan a Paloznaki Jazzpiknikről jelentkezik be, ugyanis épp ott bulizik a barátaival.

A Metropol megkereste Noszály Sándort a témában, ám egyelőre nem értük őt el telefonon.

Vajon Noszály Sándor újra szingli? (Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport)

Noszály Sándor volt itthon az első Nagy Ő

2003. szeptember 9-én indult itthon a Nagy Ő, a TV2 párválasztó műsora: az első évadban Noszály Sándor volt a főszereplő. A sportoló akkor 31 éves volt, és a műsorkészítők szerint amellett, hogy fiatal, a produkció többi elvárásának is megfelelt, az akkori közlemény szerint „gazdag, jóképű, intelligens, szellemes, szerény és egyedülálló” volt. Igazi főnyeremény!

A férfinak korábban volt egy többéves kapcsolata, és egy akkor öt hónapos kislánya is, aki az édesanyjával élt. Noszály elmondása szerint azonban még soha nem volt szerelmes, ezért különösen nagy várakozással tekintett a műsorra, amelyben huszonöt nő próbálja elcsábítani.