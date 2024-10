Tíz évet is letagadhat a születésnapos Jolly: "Egyszerűen nincs is időm öregedni"

Jolly hétfőn, október 28-án ünnepli 46. születésnapját, amivel még minket is őszintén meglepett, hiszen ha valakiről, róla biztosan nem mondja meg az ember első ránézésre, hogy közeleg az a bizonyos ötödik x. Jolly most a Metropolnak vallott az idő múlásához való viszonyáról.

Jolly egy tízest nyugodtan letagadhatna (Fotó: Facebook)

Jolly: „Ez a két dolog láthatóan konzervál”

„Elvagyok a korommal és ezt nem csak úgy mondom, de így is érzem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sokan nem is hiszik el, hogy negyvenhat éves lettem.

Általában őszinte meglepődést kapok, ha elárulom, hogy mennyi is az annyi és nem ritka, hogy egy tízessel is arrébb tippelnek.

Nem, nem felfelé...” – kezdte nevetve a születésnapos Jolly, aki saját bevallása szerint nem sokat, de éppen eleget tesz azért, hogy megőrizze fiatalos külsejét és lendületét. „Nincs semmilyen káros szenvedélyem, ha csak a szerelem és a zene nem ezek közé sorolandó. De ha igen, akkor ez a két dolog láthatóan konzervál. Annyit azért megteszek, hogy odafigyelek az étkezésemre, mert hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy pont úgy kajálhatok egy-egy hajnali hazatérés után, mint anno siheder koromban. A kilók szaladnának, ha hagynám… Persze az is igaz, hogy a hétvégenkénti négy-öt fellépés felér egy maratonfutással, vagyis a mozgás letudva” – magyarázta lapunknak a szülinapos énekes, akit persze ifjú szerelme is fiatalon tart.

Jolly barátnője, Szuperák Barbara fiatalon tartja az énekest (Fotó: Szabolcs László)

Jolly: „Az idő múlását megállítani nem, csak elfogadni lehet...”

„Az Ázsia Expresszben mindenki láthatta, hogy életem párja Barbi mennyire tele van energiával és azt is, ahogyan ezt át tudja adni nekem is. Elcsépelt, de tényleg igaz, hogy egy fiatalabb partner képes fiatalon tartani egy idősebb férfit. Barbi nem hagyja, hogy eltunyuljak, bár az is igaz, hogy nem is igazán van erre hajlamom. Alapvetően én is egy örökmozgó, nyughatatlan emberke vagyok, így nincs is kiülve a kanapénk a tévé előtt. Folyton mozgásban vagyunk és folyton csinálunk valamit.

Ergo egyszerűen nincs is időm öregedni

– fogalmazott Jolly, aki nem hiszi, hogy valaha kés alá feküdne csak azért, hogy megőrizze fiatalos külsejét. „Eddig nem gondolkodtam semmilyen, drasztikus beavatkozáson, mert azt látom, hogy a genetikámnak hála, egészen jól idősödöm és egyelőre jól áll nekem a kor. Ha ez megváltozik, szerintem plasztikai műtétre akkor sem fogok vállalkozni. Persze néhány jó minőségű és nagy hatékonyságú arckrémet használok, de nincs igazi arcápolási rutinom. Én úgy vagyok vele, hogy az idő múlását megállítani nem, csak elfogadni lehet és ráadásul érdemes is” – tette hozzá Tarcsi Zoltán, vagyis Jolly.