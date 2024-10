"Hízzál vissza" - Tóth Andi vadul terpesztős fotója kiverte a biztosítékot

Tóth Andi legújabb Instagram-fotóin aprócska sportmelltartóban és ahhoz passzoló dögös leggingsben pózol. Az énekesnő még be is terpesztett, a pózolást pedig azzal tette még vadítóbbá, hogy a melleit is kinyomta a kamerának. Bár a fiatal celeb roppant szexi, nem minden követője tetszését sikerült elnyernie.

Hízzál vissza egy 10 kilót légyszíves....

- jegyezte meg egy kommentelő, aki szerint Andi túl sokat fogyott már.

Mondjuk egy pucsítóst még megnéztem volna

- írta egy másik hozzászóló, aki viszont úgy látja, a celeb bomba formában van! Te mit gondolsz?