A Dancing with the Stars-ban térne vissza a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra Bogija tegnap ünnepelte 30. születésnapját és bár nagyon félt ettől az évfordulótól, most úgy érzi ez is csak egy nap. Ennek ellenére vannak olyan céljai és vágyai, amiket szeretne minél hamarabb megvalósítani ilyen a Dancing with the Stars-ban való szereplés is. Erről mesélt most lapunknak.